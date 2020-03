Burnout Paradise Remastered rast zur Switch

Diesen Monat erweitert EA Access sein Spieleangebot um drei fette Titel - und eine ebenso fette Vorabspieloption. In den kommenden Wochen können Spieler in Fight Night...

Am 16. März erscheint Burnout Paradise Remastered auf der Playstation 4 und Xbox One. Criterion's bahnbrechendes Action-Rennspiel wurde zu erst im Januar 2008...

Es wird keine Mikrotransaktionen in Burnout Paradise Remastered geben

am 22. Februar 2018 um 13:38 NEWS. Von Stefan Briesenick

EA hat in so ziemlich allen größeren Titeln der letzten Jahre eine Möglichkeit gefunden, Mikrotransaktionen unterzubringen. Obwohl Spiele wie FIFA 18, Need for Speed...