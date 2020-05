Burnout Paradise Remastered bremst diesen Sommer in die Switch

Im Sommer wird EA in Paradise City Spieler auf der Nintendo Switch begrüßen. Auf dem Hybriden startet Burnout Paradise Remastered am 19. Juni seine Motoren und diese Version wird mit acht satten Erweiterungen unterstützt. Das Spiel aus 2008 läuft mit 60 fps und soll ein oder zwei Anpassungen erhalten haben, die speziell der Nintendo-Konsole gewidmet wurden. Das Remaster erhaltet ihr bereits auf PS4, Xbox One und PC, doch Nintendo-Jünger haben vor 18 Jahren zum letzten Mal einen Teil der Reihe zu Gesicht bekommen. Damals war Burnout 2: Point of Impact für die Gamecube ein kleiner Hit.

Photo: Criterion Games