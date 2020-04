Buntes Survival-Abenteuer Windbound lässt euch ein eigenes Segelboot bauen

Windbound wurde letzte Woche von Sony im Rahmen einer neuen Indie-Initiative enthüllt. Das australische Studio 5 Lives Studios beschreibt es als Roguelike-Abenteuer mit Fokus auf Survival-Aspekten (Jagd, Erkundung und die Herstellung von Ausrüstung/Verbrauchsgegenständen). Wir spielen die Kriegerin Kara, die bei einem Unwetter von Boot gefallen ist und an den Strand der "Verbotenen Inseln" gespült wurde. In dieser prozedural generierten Welt muss sie überleben, ein Geheimnis lüften und einen Weg nach Hause finden. Im Fokus von Windbound steht das Bauen und Segeln modularer Boote. Deep Silver veröffentlicht den Titel am 28. August auf Playstation 4 und PC. Später soll es auch auf anderen Plattformen bereitstehen.

You watching Werben