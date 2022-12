Bungie zeigt einen explosiven Blick auf Destiny 2: Lightfall

HQ

Wie versprochen, hat Bungie bei den Game Awards einen weiteren Trailer für die kommende Destiny 2-Erweiterung Lightfall vorgestellt. Der Trailer zeigt einen weiteren Blick auf die neptunische Stadt und die neue Strand-Unterklasse und gibt eine Vorstellung davon, was dieses nächste Kapitel des Sci-Fi-Action-MMOs auf den Tisch bringen wird.

Für diejenigen, die nicht wissen, was die Kernhandlung von Lightfall sein wird, wird die Idee sein, in eine Neonstadt in den äußeren Bereichen des Sonnensystems zu gehen, um sich auf den Zeugen vorzubereiten, der auf die Erde herabgeht, während er seine Verfolgung des Reisenden fortsetzt.

Während ihr euch den neuen Trailer unten ansehen könnt, könnt ihr euch darauf freuen, Destiny 2: Lightfall zu spielen, wenn es am 28. Februar 2023 debütiert.