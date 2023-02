Bundle aus Protest gegen Hogwarts Legacy bringt über $79.000 ein

HQ

Hogwarts Legacy erfreut sich derzeit einer großen Anzahl von Spielern, die in Avalanche die Zaubererwelt eintauchen, aber es gibt immer noch eine Menge Kontroversen um den Titel.

Ein Großteil der Kontroverse um Hogwarts Legacy hat mit der Verbindung zu J.K. Rowling zu tun, die von dem Spiel profitieren wird, auch wenn sie aufgrund ihrer Erstellung der IP nicht daran beteiligt war. Aus Protest hat itch.io ein Trans Witches are Witches-Bundle erstellt, das 69 Spiele von LGBTQ + -Entwicklern enthält.

"Ein Bündel Hexerei und Zauberei ohne Transphobie, Antisemitismus und Alt-Right-Grifters. Lehnen Sie die Bigotterie von Hogwarts Legacy ab und unterstützen Sie unabhängige LGBTQ + -Schöpfer", heißt es in der Beschreibung des Pakets. Wenn Sie das Paket unterstützen oder sich die Spiele schnappen möchten, kostet Trans Witches are Witches 60 US-Dollar, was Ihnen eine Ersparnis von rund 80% gegenüber dem ursprünglichen Preis aller Spiele zusammen gibt.