HQ

In letzter Zeit gibt es keinen Mangel an Strategie- und Städtebauspielen, darunter Fortsetzungen von langjährigen Spielen wie The Settlers. In den meisten dieser Spiele geht es darum, Ressourcen für neue Gebäude, Upgrades und oft auch Armeen zu sammeln und zu sparen. Das Indie-Spiel Bulwark: Falconeer Chronicles geht gegen den Strom und zielt auf einen lockereren Ansatz ab. Solo-Entwickler Tomas Sala charakterisiert sein Projekt als "Open-World-Sandbox-Builder mit einigen Grand-Strategy-Elementen", was bedeutet, dass man sich nicht mehr darauf konzentrieren kann, Ressourcen zu ernten und zu verwalten, sondern sich darauf konzentrieren kann, Städte so zu bauen, wie man es möchte. Und wie ich herausgefunden habe, bedeutet das mit einem großartigen visuellen Stil, soliden Mechaniken und einem fesselnden Soundtrack stundenlangen Städtebauspaß.

Bulwark: Falconeer Chronicles bringt dich zum Great Ursee, einem Ort, an dem sich überlebende Fraktionen einer zerfallenen alten Zivilisation an kleine Inseln klammern, die über einen großen Ozean verstreut sind. Das Spiel ist eigentlich eine Fortsetzung von Salas vorherigem Spiel The Falconeer. The Falconeer war zwar ein Falken-fokussiertes Flugspiel und kein Aufbauspiel, aber es war auch in der Great Ursee angesiedelt. Die beiden Spiele haben einen ähnlichen Grafikstil, sind aber ansonsten aus Gameplay-Sicht völlig unterschiedlich.

Ich habe The Falconeer noch nicht gespielt, also bin ich mit nichts weiter als einer vagen Erwartung eines Gelegenheitsspiels in Bulwark: FC gegangen. Das Spiel sagt dir von Anfang an, dass du darauf verzichten sollst, alles im Spiel sofort verstehen zu wollen. Stattdessen lädt das Voiceover von Tomas Sala dazu ein, einfach mit dem Bauen zu beginnen und unterwegs zu erkunden. Ich muss hinzufügen, dass das anfängliche Voiceover ein wenig amateurhaft klang, aber alle anderen Sprachtöne im Spiel sind viel besser. Wie auch immer, ich mochte die Idee, einfach anzufangen, also nahm ich die Unterstützung des Tutorials an und begann mein erstes Spiel.

Werbung:

Es gibt zwei Steuerungsmodi im Spiel. Erstens können Sie neue Strukturen bauen oder bestehende mit einem System verbinden, das Sie innerhalb der Verbindungslinien einsperrt. Von deinem ersten Außenposten aus kannst du wählen, ob du Brücken zu einem Sägewerk in der Nähe bauen oder neue Türme bauen möchtest. Sobald du Zugang zu den anderen Ressourcen hast, nämlich Arbeiter, Stein und Metall, kannst du deine Türme aufrüsten, um höher zu werden und Terrassen zu unterstützen, die automatisch mit kleinen Häusern bevölkert werden. Der Bau von Häfen und das Anheuern von Handelsschiffen ist wichtig, um Ressourcen zwischen deinen Siedlungen zu verteilen. Der zweite Steuerungsmodus gibt Ihnen Bewegungsfreiheit, indem Sie Ihre Surveyor verwenden. Dabei handelt es sich um ein fliegendes Luftschiff, das Außenposten, Rohstoffförderer und Häfen errichten kann und als Luftflotte für Kampf und Erkundung fungiert. Ich habe auf der PlayStation 5 gespielt, und obwohl es perfekt funktioniert, fühlte es sich manchmal unbeholfen an, es auf einem Controller zu spielen.

Ich begann mit dem Aufbau meines ersten Außenpostens auf einer kleinen Insel im Ursee. Das Tutorial-Voiceover hat mir geholfen, einen geschäftigen Ocean City-Staat recht schnell zum Laufen zu bringen. Ich hatte Zugang zu Holz, Stein, Metall und Arbeitern, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, wie viele Ressourcen ich tatsächlich zur Verfügung hatte. Das Einzige, was du in Ordnung bringen musst, ist der Bau von Häfen und die Verbindung deiner verschiedenen Inseln mit Handelsrouten, für die du Kapitäne rekrutieren musst. Technisch gesehen ist es wahr, dass du im Spiel keine Ressourcen brauchst, aber du wirst viel Zeit damit verbringen, mit deinem Surveyor herumzufliegen, um Kapitäne zu finden, die zufällig mit ihren Handelsschiffen auftauchen, überlebende Kolonien zum Absorbieren und andere zufällige Ereignisse, um deine Städte wachsen zu lassen. Diese erscheinen auf der Weltkarte und werden auch auf dem kleinen Kompass um Ihr Surveyor angezeigt. In gewisser Weise ist es immer noch eine Form der Suche nach Ressourcen, aber auf eine viel explorativere Art und Weise.

Werbung:

Trotz des Versprechens des lockeren Städtebaus bin ich oft sehr damit beschäftigt, meine nächsten Schritte zu planen und mich zu bewegen. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn du Bulwark: Falconeer Chronicles spielst. Es gibt viel zu tun und zu reagieren. Manchmal fühlt es sich wie eine lästige Pflicht an, zu einem weiteren Piratenangriff zu gehen, aber das Spiel zieht dich immer wieder in seinen Bann, um deinen Stadtstaat noch ein wenig mehr zu vergrößern, vor allem, wenn du einige Mechaniken etwas besser verstehst. Es ist wichtig, Türme mit Terrassen zu erweitern, und auch die Aufnahme von Flüchtlingsstädten und anderen zufällig erscheinenden Gebäuden, indem man sie zuerst abreißt und als Außenposten wieder aufbaut, hilft bei der Expansion sehr. Diese zufälligen Ereignisse verschwinden auch nach einer Weile und Piratenangriffe können deinem Handel schaden, so dass ich meine gelegentliche Bauzeit oft gestört fand, weil ich auf meine Surveyor springen musste, um zu kämpfen oder zu erkunden. Für den Standard-Spielmodus ist das in Ordnung, denn es gibt auch den Free Build -Modus, der eine echte Sandbox-Umgebung ist, in der Sie frei bauen können.

Aus visueller Sicht sieht Bulwark: FC wirklich gut aus. Es ist beruhigend zu sehen, wie deine Stadt wächst. Kleine Häuser tauchen mit jeder Erweiterung auf und baufällige Holzbrücken verwandeln sich in überraschende Formen aus hübschen Stein- oder Metallbögen, während du deine Stadt aufrüstest. Mir gefällt auch, dass es verschiedene Architekturstile für die Fraktionen im Spiel gibt. Die Imperial -Fraktion hat einen schönen und geordneten klassischen Stil, während die Pirates zum Beispiel chaotischere Gebäude haben. Die Spielkarte ist riesig und trotz leerer Meeresteile gibt es viele nette Details wie Wettereffekte, einen Tag- und Nachtzyklus und Planeten, die sich am Horizont bewegen. Es ist wirklich eine lebendige Sandbox-Welt, in der auch andere Fraktionen gegeneinander kämpfen, unabhängig davon, was der Spieler tut.

Ich verbrachte einige Zeit in Photo Mode, zoomte auf meine Städte und fragte mich, wie die Menschen wohl in Holzhäusern am Fuße einer felsigen Insel leben würden, mit Blick auf die großen Zitadellen, die ich darauf gebaut hatte. Das Gleiche tat ich während der Gefechte, wobei ich ab und zu innehielt, um mir die Einheiten anzusehen. Während die Freehouses -Fraktion hauptsächlich kleine Falkeneinheiten hat, hat die Marcer -Fraktion Drachen und die Piraten viele kleine Zeppeline. Sie passen alle sehr gut zum Spiel. Meine Lieblingseinheiten sind bisher die Schlachtschiffe. Du kannst sie rekrutieren, wenn sie zufällig in deinen Häfen auftauchen. Sie haben einen niedlichen Steampunk-Look und feuern bunte Projektile ab, wenn sie Piraten oder andere Feinde angreifen.

Was die Kämpfe des Spiels betrifft, so dachte ich zunächst, dass dies ziemlich zufällig ist und nur wenig Einfluss auf den Spieler hat. Meistens geht es nur darum, mit deinem Surveyor präsent zu sein und Einheiten zu ergänzen, wenn ein Kampf beginnt. Allerdings schien ich später zu bemerken, dass ich mit meinem Surveyor Raketen ausweichen konnte. Jeder Kampf ist ein buntes Spektakel aus Lasern und Raketen, aber es ist schwer abzuschätzen, wer gewinnen wird. Ich denke, das Einzige, was zählt, ist, mehr Feuerkraft als der Feind zu haben, indem man mehr Einheiten hat. Das ist auch der Grund, warum es sich für mich bisher ein bisschen wie eine Lotterie anfühlt, in den Krieg zu ziehen. Bei jeder Schlacht, in die ich ziehe, habe ich keine Ahnung, ob meiner Armee ein leichter Sieg bevorsteht oder ob ich dabei bin, meine gesamte Luftflotte zu verlieren. Es steht auch ziemlich viel auf dem Spiel, denn wenn man einmal Einheiten verloren hat, ist es sehr schwer, sie wieder aufzufüllen, da man darauf angewiesen ist, dass sie zufällig erscheinen.

Nach vielen Stunden und mehreren Sitzungen im Spiel bin ich mir noch nicht sicher, was mit den verschiedenen Fraktionen in euren Städten passieren kann. Sobald man sich mit einer Fraktion im Krieg befindet, kann es sein, dass die Bewohner dieser Fraktion rebellieren, aber das habe ich noch nicht erlebt. In der Session, die ich am längsten gespielt habe, war ich kurz davor, die Marcer -Fraktion zu vernichten, aber ich habe die letzte Schlacht in ihrer letzten Stadt um ein Haar verloren, daher bin ich mir auch nicht sicher, ob man eine Fraktion tatsächlich vollständig besiegen kann. Ich weiß, dass es im Standard-Spielmodus auf der großen Spielkarte viel zu tun gibt. Phasen, in denen man sich auf Handel und Städtebau konzentrierte, wichen später einem eher kriegsorientierten Gameplay.

Meiner Erfahrung nach sorgt Bulwark: Falconeer Chronicles dafür, dass Sie jederzeit auf unterschiedliche Weise unterhalten werden. Es gibt keinen Stress um Ressourcen, aber du wirst damit beschäftigt sein, nach Kapitänen Ausschau zu halten, Handelsrouten zu verteidigen und den Ressourcenfluss in deinen Städten zu optimieren. Und wenn Sie sich wirklich nur entspannen und Städte bauen möchten, gibt es immer noch den Free Build -Modus, der so lässig und entspannend ist, wie es nur geht. Es ist ein Spiel, das ich bisher wirklich gerne gespielt habe, und in meinen Augen hält es sein Versprechen, ein entspannender Sandkasten-Städtebauer zu sein. Mein einziger wirklicher Kritikpunkt ist, dass ich mit einem PlayStation 5-Controller immer wieder mit der Steuerung zu kämpfen habe. Aber abgesehen davon ist dies für den Preis, den Sie bei der Veröffentlichung zahlen, auf jeden Fall einen Versuch wert, wenn Sie sich für Städtebauspiele interessieren. Es erscheint heute für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series S|X.