Bulletstorm überraschend auf Nintendo Switch geballert

Gearbox hatte bereits angekündigt, dass People Can Fly an einer Switch-Adaption von Bulletstorm in Form der "Duke of Switch Edition" arbeitet, jedoch nannten sie keinen konkreten Veröffentlichungstermin für diese Spielversion. Am Freitag haben sie den Titel aber offenbar auf der Plattform veröffentlicht, für knapp 30 Euro steht euch der Titel nun auch unterwegs zur Verfügung. Die Duke-of-Switch-Edition ist im Wesentlichen eine verbesserte Version des ursprünglichen Bulletstorm und der Duke höchstselbst ist als Gastcharakter in dieser Ausgabe enthalten.

You watching Werben