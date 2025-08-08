Bugatti enthüllt Sonderedition des Coupés im Stil des geliebten Pferdes des Firmengründers

HQ

Bugatti stellt viele Sonder- und Sondermodelle her, aber nur wenige sind so maßgeschneidert wie der Brouillard. Dies ist eine Kreation, die aus der Programme Solitaire -Plattform hervorgegangen ist, der Erweiterung des maßgeschneiderten Sortiments des Autoherstellers. Es handelt sich um ein Coupe Modell, das einer massiven Überarbeitung unterzogen wurde, um den geliebten und treuen Pferdebegleiter des Gründers Ettore Bugatti widerzuspiegeln, was zu einem Auto mit vielen Akzenten und Anspielungen auf das vierbeinige Tier führt.

Mit einem W16-Motor unter der Haube, der eine Leistung von 1.600 PS leisten kann, und einem aerodynamisch geformten Fahrwerk finden sich die wirklich einzigartigen Teile dieses Autos im Innenraum (auch wenn die Rückleuchten ein Kunstwerk sind).

Im Innenraum finden wir gestickte Pferdemotive in den Türverkleidungen und Rückenlehnen, während die Sitze selbst nach den Wünschen des Besitzers angepasst werden und jeweils mit einem einzigartigen Patch-Layout versehen sind. Es gibt einen Schaltknüppel, der aus einem einzigen Stück Aluminium gefertigt wurde und einen Glaseinsatz mit einer handgefertigten Miniaturskulptur des geliebten Pferdes von Ettore Bugatti enthält, und dies bietet zusätzlich Kohlefaserelemente, die mit einem auffälligen grünen Farbschema kombiniert sind.

Da es sich um ein sehr maßgeschneidertes Modell handelt, sollten Sie nicht erwarten, viele davon auf der Straße zu sehen.

