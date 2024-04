HQ

Beim ersten Mal habe ich genau 15 Minuten gebraucht, um Buckshot Roulette auszufüllen. Es kostete mich etwa 3 £ auf Steam. Ich habe etwa eine halbe Stunde gebraucht, um Double or Nothing abzuschließen, das freigeschaltet wird, nachdem man es zum ersten Mal abgeschlossen hat, und jetzt habe ich es beendet und habe das Gefühl, dass ich genau das bekommen habe, wofür ich bezahlt habe. 45 Minuten innovative Unterhaltung zum Preis einer Tasse Filterkaffee zu Shell.

Viele Leute haben kleine Clips von Mike Klubnikas Spielen auf Twitch oder TikTok gesehen und stellen sich vor, dass dies für russisches Roulette das tut, was Balatro für Poker tut, aber das ist etwas ganz anderes. Es ist die Antwort der Spielewelt auf einen innovativen Kurzfilm, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was der Entwickler tun kann, und das ist alles.

Du beginnst in einer schmutzigen Toilette in einem Underground-Nachtclub mit pulsierender Musik im Hintergrund. Du bist nicht unten unter den Tänzern, sondern oben auf einem kleinen Steg und bewegst dich durch eine abgenutzte Tür in einen dunklen Raum. Am anderen Ende sitzt dein Gegner, der, wie in Inscryption, eine monströse Gestalt ist, unmenschlich und furchteinflößend anzusehen. Sie haben zugestimmt, das tödliche Spiel der Hände zu spielen, das, wie der Name schon sagt, russisches Roulette mit einer Schrotflinte ist. Wenn du gewinnst, wirst du reich, und wenn du verlierst, weißt du, was passiert.

Das ist der Aufbau, es ist sehr einfach, und nein, es gibt keine Erkundung des Nachtclubs zwischen den Runden, keine Roguelite-Mechaniken, die das Spiel mit der Zeit einfacher machen, und auch keine zusätzliche narrative Dimension. Du bist du, am Ende des Tisches steht diese mysteriöse, gruselige Gestalt, und vor dir liegt die (vielleicht) geladene Schrotflinte.

Die Regeln sind einfach, aber etwas komplizierter als beim normalen russischen Roulette. Du nimmst die Waffe in die Hand und wenn du sie auf dich selbst richtest und der Schuss leer ist, wird der Zug deines Gegners automatisch übersprungen. Es geht schnell darum, Kugeln zu zählen und sich ständig bewusst zu sein, was noch im Topf ist. Du spielst in Runden und hast jeweils eine festgelegte Anzahl von Leben. Wenn die Granaten des Zuges verschwunden sind, wird ein neues Magazin eingesetzt, und du bekommst nur einen kurzen Einblick in die Verteilung zwischen leeren und scharfen Geschossen.

Es gibt insgesamt drei Runden, und sowohl die zweite als auch die dritte werden mit einer Reihe von zusätzlichen Werkzeugen gespielt. Eine Schachtel Zigaretten gibt ein Leben zurück, eine Dose Bier überspringt die Runde in der Kammer und das Messer erhöht den Schaden der nächsten Granate. Dies sind einfache Werkzeuge, die das Spiel ein wenig fortschrittlicher machen und einer ansonsten glücksbasierten Umgebung eine strategische Ebene hinzufügen.

Um ehrlich zu sein, ist es immer noch vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat, und Sie werden entweder plötzlich sterben oder als Sieger mit einer Aktentasche zurückbleiben, die bis zum Rand mit Dollars gefüllt ist. Buckshot Roulette fügt seiner ansonsten einfachen Prämisse ein wenig Überlegung, ein wenig Nachdenklichkeit und ein wenig Tiefe hinzu, aber es gibt nicht vor, mehr zu sein, als es ist.

Es gibt ohne Zweifel einen Wiederspielwert, und die schwüle Atmosphäre, das exzellente Old-School-Sounddesign und vor allem die Inscryption -artige Grafik tragen ihren Teil dazu bei, Sie für eine weitere Runde zu locken, und es ist die Spannung, die dem Spiel Charakter verleiht, aber gleichzeitig gibt es keine... naja, hier gibt es viel zu missfallen. Es ist einfach, es zu diesem Preis zu empfehlen, kein Zweifel, und Klubnika demonstriert seine Fähigkeiten, indem es die Preisgestaltung mit einem Erlebnis kombiniert, das keine Sekunde länger ist, als es sein sollte.

Ich wünschte, es gäbe nur 10% mehr, nur eine kleine zusätzliche Dimension, die dem Spiel etwas mehr Tiefe verleihen könnte, aber gleichzeitig ist es ziemlich klar, dass Buckshot Roulette genau das ist, was der Schöpfer wollte, und das ist etwas, das man bewundern kann.

Irgendwann wird es auch einen Multiplayer geben, was absolut genial ist, aber bis dahin ist es immer noch sehr zu empfehlen.