Brooklyn Nine-Nine ist genauso lustig wie eine Lego-Animation

Brooklyn Nine-Nine wird als eine der besten Comedy-TV-Serien aller Zeiten in die Geschichte eingehen, zumal es für viele der wichtigste Weg ist, wie sie die erstaunlichen Talente des verstorbenen Andre Braugher kennen und schätzen gelernt haben.

Obwohl die Serie erst vor relativ kurzer Zeit zu Ende ging, hat ein Animator beschlossen, eine urkomische Szene aus der Serie in eine Lego-Animation zu verwandeln, die der von The Lego Movie ähnelt. Trevor Carlee von Atlas Creative hat die Szene konstruiert und wenn Sie irgendwelche Zweifel hatten, lassen Sie mich nur sagen, dass sie genauso lustig ist wie die echte Version, die vor Jahren im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Schaut es euch unten an und lasst uns in den Kommentaren wissen, was eureBrooklyn Nine-Nine Lieblingsszene war.