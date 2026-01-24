HQ

Genießt du es, von grotesken Kreaturen verfolgt zu werden, die vielleicht deine Mutter oder die Person sind, die dich in der Schule gemobbt hat? Herumrennen zwischen riesigen, hoch aufragenden Bücherregalen in einem verwirrenden Haus oder zwischen den Schränken einer leeren Schule? Dann ist BrokenLore: Unfollow genau das Richtige für dich. Persönlich bin ich mir nicht ganz sicher, wie sehr mir das Erlebnis jetzt gefallen hat, da sich der Staub gelegt hat, also lass uns das schnell hinter uns bringen.

BrokenLore: Unfollow beginnt damit, dass du an einem unbekannten Tag in einem unbekannten Haus aufwachst, ohne zu wissen, was vor sich geht – klassisch. Du spielst Anne, die das leere und unheimliche Haus erkunden und herausfinden muss, was vor sich geht. Nachdem du eine Taschenlampe und Batterien gefunden hast, um in den übermäßig dunklen Keller zu gehen, beginnt das Spiel richtig. Hier bewegst du dich zwischen verschiedenen Bücherregalen und triffst auf eine geisterhafte Kreatur, die sehr darauf aus ist, dich zu erobern. Wörtlich. Die Kreatur packt dich und desorientiert dich, woraufhin du wieder davonläufst. Es ist ziemlich albern und unbeholfen, aber es ist ein Thema, bei dem ich trotz einiger mechanischer Ungleichheiten jede einzelne Sequenz mit geschlossenen Bücherregalen gefürchtet habe, weil ich wusste, dass es eine Verfolgungsjagd mit einer mehr oder weniger unmenschlichen Kreatur geben würde. Das gesagt, und es sollte gesagt werden, dass ein Horrorspiel denselben Trick mehrmals versucht, sehr schnell langweilig wurde, und ich wusste fast sofort, wenn ich ein neues Gebiet betrat, ob es eine Verfolgungsjagd geben würde. Und Spoiler: Es gab jedes Mal.

Insgesamt gibt es viele Wiederholungen. Zum Beispiel gibt es mehrere Episoden mit einer Art Schlangenschädel-Kreatur, was dem Spiel ebenfalls die Effektivität raubt. Fast egal, wohin man im Spiel geht, es gibt Wiederholungen der gleichen Mechaniken und Strukturen, und ich muss zugeben, dass es am Ende etwas ermüdend wird. Diese Kreatur, die eine Mischung aus Totenkopf und Schlange ist, stürmt in fast jedes Level und sagt, sie wolle etwas zu essen haben. Deshalb muss man durch das gesamte Gebiet laufen und etwas für es essen. Das Spiel folgt immer wieder demselben Muster, und man beginnt sehr schnell herauszufinden, was um die nächste Ecke passieren wird. Manche Horrorspiele nutzen diese leicht monotone Wiederholung, um Spannung zu erzeugen, aber das ist hier nicht der Fall.

Werbung:

Etwas an der Geschichte, das ich jedoch positiv finde, ist, dass das Spiel einige ziemlich schwere Themen wie Mobbing, Anorexie und Eltern, die es versäumen, für ihre Kinder da zu sein, behandelt. Das Spiel ist sehr seltsam und voller grotesker Monster, die einen im ganzen Spiel verfolgen, aber wenn man etwas unter die Oberfläche schaut, sind viele dieser Themen mit den Kreaturen verbunden, denen man begegnet. Zum Beispiel wirst du zu Beginn des Spiels von deiner Großmutter verfolgt und später auch von deiner Mutter, die offensichtlich in ihrer Rolle als Elternteil versagt hat. Anne, die Figur, die du spielst, hatte offensichtlich keine leichte Kindheit. Die Entwickler haben versucht, dies durch die Monster zu zeigen, vor denen man, verzeihen Sie den Ausdruck, immer wieder weglaufen muss. Ich finde, das ist an sich schon eine coole Idee, da sie eine Verbindung zwischen dem Groteske und dem Erkennbaren schafft.

Außerdem gibt es viele Geheimnisse, die allein durch die Geschichte nicht vollständig erklärt werden können. Plötzlich triffst du zum Beispiel einen Influencer namens Aki, der auf mysteriöse Weise in deinem Fernseher und später auch auf deinem Laptopbildschirm gefangen ist. Anne hat den Ehrgeiz, selbst die nächste große Influencerin zu werden, und ihre Dämonen hängen mit den Dingen zusammen, mit denen sie in ihrer Kindheit zu kämpfen hatte. Zum Beispiel findet man Comics, in denen sie wegen ihres Gewichts gemobbt wird, und man erlebt einen Rückblick mit ihrer Mutter und dem Schulleiter, in dem klar wird, dass sie zu viel wiegt. Wenn man versucht, alles zu einer zusammenhängenden Erzählung zusammenzufügen, wird es meiner Meinung nach zu einer Mischung aus guten und weniger guten Ideen. Alles fühlt sich zu einem großen Durcheinander an, und dem Spiel fehlt daher der Fokus. Es ist schade, denn hier steckt eindeutig Potenzial dahinter, aber für mich waren einfach zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft.

Ich muss auch zugeben, dass mir bestimmte Teile des Spiels gefallen haben, während ich zu anderen Zeiten fast nicht weiterspielen wollte. Insbesondere die Verfolgungsjagden zwischen Bücherregalen, Schränken und seltsamen Korridoren wurden schnell eher nervig als beängstigend. Am Ende war es etwas, das man einfach ertragen musste, um im Spiel voranzukommen. Ich glaube, die Entwickler wollten, dass es chaotisch und stressig ist, aber für mich hatte es tatsächlich den gegenteiligen Effekt.

Werbung:

Das Spiel wird in der Ich-Perspektive gespielt, sodass man alles durch Annes Augen sieht, was das Erlebnis sehr intim macht. Für mich gab es jedoch das Problem, dass sich die Steuerung ungenau anfühlte. Wenn man das Spiel mit der Maus steuert, gibt es eine Verzögerung in der Bewegung, sodass die Kamera sich anfühlt, als würde sie leicht dahinter schweben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich es sonst erklären soll, aber es fühlte sich fast so an, als würde die Kamera in einer öligen Bewegung entlanggleiten. Es war ziemlich frustrierend, besonders wenn man verfolgt wurde und enge Durchgänge zwischen Bücherregalen und Schränken navigieren musste. Das ist nicht ideal, und ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der diese Verfolgungsjagden leid hat. Die Inspiration stammt eindeutig von Resident Evil 7 und 8, aber diese Spiele machen es einfach besser.

Grafisch ist das Spiel meiner Meinung nach sehr mittelmäßig, und es gibt nicht viele Grafikeinstellungen, die man anpassen kann. Alles sieht etwas minderwertig aus, und tatsächlich ruckelt das Spiel auch an den seltsamsten Stellen ziemlich stark. Wenn ein Spiel, das grafisch nicht besonders schwer aussieht, trotzdem so viel erfordert, hätte es mehr Optimierung vertragen können. Nicht, dass ich in allem Raytracing verlange, aber es könnte besser gemacht werden als BrokenLore Unfollow. Allerdings will ich die Musik nicht zu sehr kritisieren. Es tut, was es soll. Manchmal gibt es schwere Orchestermusik, besonders während der Verfolgungsjagden, und wenn man einfach herumläuft und die Umgebung erkundet, gibt es hauptsächlich atmosphärische Geräusche. Die Synchronisation ist eigentlich in Ordnung, und ich habe hier eigentlich nichts zu beanstanden.

Deshalb würde ich BrokenLore Unfollow empfehlen. Ja, wenn du hier und jetzt Lust auf einen Schuss Resident Evil hast, kannst du mit BrokenLore Unfollow einige unterhaltsame Stunden genießen. Aber persönlich würde ich lieber auf das Erscheinen von Resident Evil 9 warten. BrokenLore Unfollow fühlt sich größtenteils wie eine mittelmäßige Kopie besserer Spiele an.