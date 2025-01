Brandon Sanderson reagiert in Wind and Truth auf die Kritik an erzählerischen Entscheidungen

HQ

In einer kürzlichen Reddit-Diskussion äußerte sich Brandon Sanderson zu Kritik am Tempo und der Erzählstruktur von Wind and Truth, dem fünften Teil von The Stormlight Archive. Fans haben darauf hingewiesen, dass die umfangreiche Erzählweise des Romans und die Verwendung moderner Ausdrücke das immersive Erlebnis beeinträchtigt haben könnten.

In seiner Antwort verteidigte Sanderson seinen Ansatz und erklärte, dass er sich des Feedbacks zwar bewusst sei, aber glaube, dass der enorme Umfang des Romans für die Geschichte, die er erzählen möchte, wesentlich sei. Er räumte jedoch ein, dass einige stilistische Entscheidungen, wie z. B. die übermäßige Verwendung der "Show and Tell"-Methode, Bereiche sind, die er verfeinern muss.

Während der Autor zu seinen kreativen Entscheidungen steht, gab er zu, dass der Verlust seines Hauptredakteurs im Jahr 2020 einen spürbaren Einfluss auf seinen Lektoratsprozess hatte, was zu einigen Aspekten führte, die einer weiteren Überprüfung bedürfen.

Glaubst du, dass Sanderson seinen Ansatz auf der Grundlage von Feedback anpassen sollte, oder ist dies ein natürlicher Teil seiner sich entwickelnden Erzählweise? Ist Ihnen dieser Stilwandel auch aufgefallen?