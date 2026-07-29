Brandon Sanderson hat den ersten Entwurf des Mistborn -Films fertiggestellt

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Brandon Sanderson ist der weltweit größte lebende Fantasy-Autor. Sein umfangreiches Werk hat sich weltweit millionenfach verkauft, und sein miteinander verbundenes Universum (das Cosmere) hat eine Gemeinschaft wahrer Kenner seiner Arbeit geschaffen, die bewundern, wie er Geschichten, Epochen und Figuren in seinem Universum webt und verbindet.

Sanderson ist natürlich sehr darauf bedacht, wie sein geistiges Eigentum behandelt wird, und vor einiger Zeit wurde bestätigt, dass der Autor eine Vereinbarung mit Apple TV getroffen hat, seine Bücher für den Film anzupassen, aber nur, wenn er selbst am Prozess beteiligt ist. Heute sehen wir, wie sich diese Partnerschaft entwickelt.

Sanderson hat ein Bild in den sozialen Medien veröffentlicht, in dem angekündigt wird, dass der erste Entwurf des Mistborn -Films fertiggestellt ist. Und obwohl Überarbeitungen und Korrekturen weiterhin nötig sind, ist dies ein wichtiger Schritt für das Produktionsteam, das mit der Besetzung des Films beginnt und mit den Dreharbeiten beginnt. Sanderson merkt außerdem an, dass er das Drehbuch rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum der Veröffentlichung des ersten Buches der Reihe, The Final Empire, fertigstellt.

Falls du Mistborn nicht kennst: Der Apple-TV-Film behandelt das erste der ersten drei Bücher der Serie (es gibt eine Trilogie namens The First Age, gefolgt von einer weiteren, bereits veröffentlichten Tetralogie namens The Second Age), in der wir eine Welt sehen, in der die Guten die letzte Schlacht verloren haben und der Bösewicht seit einem Jahrtausend herrscht. Doch eine Gruppe von Außenseitern und Schurken, darunter der junge Vin und der Revolutionär Kelsier, wird dem Final Empire den letzten Schlag versetzen.

Freuen Sie sich darauf, die Adaption von Brandon Sandersons Mistborn zu sehen? Welches andere Buch oder welche Serie des Autors würdest du gerne für die große Leinwand oder als Fernsehserie in Zukunft adaptiert sehen? Obwohl wir Sie warnen sollten, dass The Stormlight Archive ebenfalls in der Vorproduktion ist, mit einer Serie, die pro Staffel ein Buch adaptieren wird, und mit einem Budget in Millionenhöhe für jede Folge...