Brad Pitts Formel-1-Film soll Apex heißen

Es ist schon seit geraumer Zeit bekannt, dass der Große Preis von Großbritannien an diesem Wochenende nicht nur der Austragungsort eines Rennens sein wird, sondern auch der Schauplatz und die Kulisse für einen kommenden Film, der in der Welt der Formel 1 spielt.

In dem Film wird Brad Pitt die Hauptrolle spielen und Pitt wird für ein fiktives 11. Team fahren, das ein gefälschtes Auto fährt, das vom Mercedes-AMG F1-Team entwickelt wurde, wobei die Handlung und Erzählung des Films von Lewis Hamilton beaufsichtigt wird. Um all diese Informationen zu ergänzen, schien ESPN F1 in einem inzwischen gelöschten Tweet noch ein paar andere Informationen über den Film durchgesickert zu sein.

Wie von Collider entdeckt, soll der Film als Apex bekannt sein und Pitt wird eine Figur namens Sonny Hayes spielen, einen pensionierten Fahrer, der zurückkehrt, um einem jüngeren Fahrer zu helfen, die Meisterschaft zu gewinnen.

Darüber hinaus hat der F1-Twitter-Kanal jetzt ein Bild des Autos gepostet, das Mercedes-AMG entworfen hat und das als APXGP bekannt ist. Unten sehen Sie ein Bild des Autos.

Es gibt keine weiteren Details, aber da der Film in den nächsten Tagen in Silverstone in Großbritannien vor den Fans gedreht wird, können Sie davon ausgehen, dass Sie im Laufe des Wochenendes mehr über den Film hören und sehen werden.