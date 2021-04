BPM: Bullets Per Minute schießt noch in diesem Jahr im Takt auf Konsolen

Awe Interactive wird ihren Hardrock-/Metal-Shooter BPM: Bullets Per Minute in diesem Jahr auf PS4 und Xbox One veröffentlichen, nachdem es letzten Herbst auf dem PC startete. Die Entwickler haben kein bestimmtes Veröffentlichungsdatum genannt und leider auch kein Wort über eine Nintendo-Switch-Umsetzung verloren. Playtonic Friends werden dem Studio bei der Adaption von BPM auf den anderen beiden Konsolen zur Hand gehen, wie David Jones, der Gründer von Awe Interactuve, in einer Pressemitteilung erklärt:

"Wir hatten immer Pläne, die Konsolen zu unterstützen, aber wir hatten das Gefühl, dass wir es als brandneue Version behandeln sollten. Von daher suchten wir einen Partner, der uns dabei hilft, neuen Plattformen gerecht zu werden."

Das rhythmische Gameplay von BPM: Bullets Per Minute ist um Taktgefühl herum aufgebaut, da alle Aktionen der Spieler dem Musikfluss folgen sollten. Befolgt ihr diese Prämisse und werdet gleichzeitig nicht getroffen, belohnt euch das Roguelike-Spiel auf unterschiedliche Art und Weise. Konsolenspieler werden zum Start von allen Inhalten und Updates profitieren, die nach dem Start verfügbar gemacht wurden. Dazu gehören zwei neue Schwierigkeitsstufen, drei Waffen und fünf Charaktere.