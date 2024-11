Boxfans können diesen Samstag einen weiteren spannenden Kampf sehen, der weltweit kostenlos ist

HQ

Der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson ist nicht das einzige Boxereignis an diesem Wochenende. Gilberto Ramírez Sánchez, bekannt als Zurdo Ramírez, und Chris Billam-Smith werden an diesem Samstag in Riad, Saudi-Arabien, darum kämpfen, wer der Weltmeister im Cruisergewicht ist.

Ramírez (33) hält seit März 2024 den Gürtel der World Boxing Association (WBA) im Cruisergewicht. Billam-Smith (34) hält seit 2023 den Titel der World Boxing Organization (WBO) im Cruisergewicht.

Der Titelvereinigungskampf zwischen den mexikanischen (46-1 mit 30 K.o.) und den englischen (20-1 mit 13 K.o.) Boxern wird der Hauptkampf einer Karte namens Latino Night sein, an der viele andere Latino-Kämpfer teilnehmen werden. Auf der Karte steht William "El Camarón" Zepeda gegen Tevin "2X" Farmer oder Kenneth "Bossman" Sims Jr. gegen Oscar "La Migraña" Duarte.

Auf der Karte steht auch ein weiterer Titelvereinigungskampf im Minimalgewicht zwischen dem historischen WBO-Champion Óscar "El Pupilo" Collazo und dem am längsten amtierenden WBO-Champion in dieser Kategorie, Thammanoon "Knockout CP Freshmart" Niyomtrong.

Wie spät ist es und wann kann man die Latino Night sehen?

Boxfans müssen am Samstag, den 16. November, um 23:30 Uhr MEZ und 22:30 Uhr britischer Zeit auf DAZN einschalten.

Die Veranstaltung wird weltweit kostenlos gestreamt. Wenn Sie kein Abonnent sind, müssen Sie sich nur anmelden und können es live und kostenlos ansehen.

Dieser Boxkampf ist Teil der Riad-Saison 2024, einer Reihe von Sportveranstaltungen als Teil der gesamten saudi-arabischen Initiative zur Diversifizierung der saudi-arabischen Wirtschaft. Der Tennis 6 Kings Slam (das letzte Mal, als Nadal gegen Djokovic spielte) im Oktober oder die Supercoppa Italiana im Januar 2025 sind Teil der Riad Saison 2024.