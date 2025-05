Boss-Moves: Wenn ich der Kopf von Rare (und Konami) wäre

HQ

Wenn ich der Chef von Bungie wäre

Nein, die Wiederbelebung von Marathon war keine gute Idee, und bevor wir ein weiteres Concord -Fiasko vor uns haben, entscheide ich mich als neuer Chef, dem Projekt hier und jetzt den Stecker zu ziehen. Konzentrieren wir uns stattdessen darauf, was Bungie einst zum Weltmarktführer im FPS-Genre gemacht hat. Sicher, wir können legal keinen neuen Halo produzieren, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht in denselben Meeren fischen können, die wir damals mitgeschaffen haben. Denn wo 343 Industries (jetzt Halo Studios ) und Microsoft im Fall von Halo 4, Halo 5: Guardians und Halo Infinite gestolpert sind, können wir als Bungie die Lücke mit einem neuen Multiplayer-Spiel füllen, das das Beste von Halo 1-3 umfasst. Mit anderen Worten, ich möchte keinen Story-Modus oder einen Battle Pass, der die Aufmerksamkeit von der Spielbarkeit stiehlt, aber ich möchte, dass der Titel kostenlos spielbar ist und nur wenige kosmetische Gegenstände Geld kosten dürfen. Der Fokus liegt dann auf klassischen Deathmatches, ohne dass es entweder Loadouts oder die Möglichkeit gibt, weitere Waffen freizuschalten. Jeder sollte von Anfang an die gleichen Bedingungen haben, bei denen Geschicklichkeit und Geschicklichkeit der Schlüssel zum Erfolg sind, während eine Prise Unberechenbarkeit mit speziellen Waffen hinzugefügt wird, die im Laufe der Matches an ausgewählten Orten "spawnen". Dann halten wir den Titel am Leben, indem wir jedes Quartal ein Trio neuer Karten hinzufügen, und wenn ich jemanden das Wort "Saisons" oder "Events" erwähnen höre, haben sie fünf Minuten Zeit, ihre Sachen zu packen, bevor sie einen Stiefel in den Hintern bekommen.

Wenn ich Chef von Konami wäre

Ein Wort: Castlevania. Denn wie verdammt schwer soll das sein? Wir haben eine der besten Spielserien der Geschichte und seit über zehn Jahren kein neues Abenteuer in der Serie mehr veröffentlicht. Sicher, die Jubiläumskollektionen waren eine großartige Idee und die Netflix-Serie war ein Hit, aber jetzt ist es Zeit für neue Spiele. Ich möchte zwei Projekte gleichzeitig in Produktion haben, wobei das erste ein klassisches Abenteuer mit ausgefallenen Pixeln und Metroidvania-Elementen in Hülle und Fülle ist. Denken Sie einfach an eine spirituelle Fortsetzung von Symphony of the Night. Danach will ich ein neues Lords of Shadow, aber düsteres Gothic-Design, schöne Grafik und ein Kampfsystem, das Kratos und die God of War -Serie vor Neid erröten lässt. Machen Sie es möglich!

Wenn ich der Chef von FromSoftware wäre

Während Elden Ring: Nightreign und The Duskbloods vielversprechend aussehen, müssen wir bei Bloodborne klarstellen. Wir werden eine zweistufige Rakete starten, um das Schreiben fertigzustellen, und es ist mir egal, was es braucht, um Sony (die die Rechte besitzen) an Bord zu holen. Zuerst werden wir ein stark geflicktes Remaster des Originals machen, mit besserer Grafik und einer höheren Bildrate als Prioritäten eins, zwei und drei, und natürlich wird die Erweiterung The Old Hunters ohne zusätzliche Kosten enthalten sein. Auch der Preis dürfte niedrig sein, da wir ihn fast schon verschenken wollen, um einen Hype für das aufzubauen, was kommt. Denn ja, Bloodborne 2 muss Realität werden, und als exklusives PlayStation 5-Abenteuer können wir Sony dazu bringen, zig Millionen Konsolen zu verkaufen, bevor wir anfangen, über mögliche DLC-Pläne zu sprechen.

Wenn ich der Chef von Rare wäre

Ich weiß nicht, was Everwild ist, und es ist mir eigentlich egal. Schluss mit dem Zögern und Ignorieren, was unsere Fans wollen. Ich habe gerade mit Phil Spencer gesprochen, und er hat grünes Licht für ein neues Banjo-Kazooie gegeben. Ich möchte einen Plattformer, der das Beste aus den ersten beiden Titeln der Fortsetzungsserie verfeinert, und bevor Sie fragen, ob wir etwas von Nuts & Bolts übernehmen werden, lautet die Antwort nein. Wir müssen weder das Rad neu erfinden, noch müssen wir so kreativ sein wie Nintendo mit Mario oder Sony Astro Bot. Ich will keine Auszeichnung für das Spiel des Jahres, ich möchte nur ein neues Banjo, das bequem bei 85 auf Metacritic liegt. Erledigen Sie es einfach. Im Idealfall wäre es gestern fertig.

Wenn ich der Chef von Respawn Entertainment wäre

Abgesehen von Star Wars und Apex Legends müssen wir das alles für eine Weile auf Eis legen und zur Reihe Titanfall zurückkehren. Es ist endlich Zeit für Titanfall 3, und da wir seit fast einem Jahrzehnt kein neues Spiel in der Serie mehr gesehen haben, werden uns die technologischen Fortschritte, die seitdem stattgefunden haben, dabei helfen, ein neues Abenteuer modern und frisch erscheinen zu lassen. Denken Sie an größere Arenen, mehr Titans auf dem Schlachtfeld, während Sie das Ganze mit einer flotten Kampagne aufpeppen, die es zwischen bombastischer Action und futuristischen Horrorthemen mischt. Denn ja, ich möchte, dass Titanfall 3 dunkel und trostlos ist, und vor allem möchte ich, dass es jetzt veröffentlicht wird. Also machen wir uns an die Arbeit.