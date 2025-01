HQ

Borussia Dortmund, einer der erfolgreichsten deutschen Klubs, nur hinter den Bayern, hat einen schwierigen Saisonstart hinter sich. Die gestrige Niederlage gegen Bologna, bei der zwei Tore in zwei Minuten gegen eine der schlechtesten Mannschaften der Champions League kassiert wurden (die mathematisch bereits disqualifiziert ist), hat die Rolle von Trainer Nuri Sahin übernommen.

Lars Ricken, Sportdirektor von Borussia Dortmund, sagte, dass man "Nuri Sahin und seine Arbeit sehr schätzt und auf eine langfristige Zusammenarbeit hofft" und dass "diese Entscheidung mich persönlich schmerzt, aber nach dem Spiel in Bologna unumgänglich war".

"Bis zum Schluss hatten wir gehofft, dass wir gemeinsam eine sportliche Wende schaffen können. Nach vier Niederlagen in Folge, nur einem Sieg in den letzten neun Spielen und aktuell Platz zehn in der Bundesliga-Tabelle haben wir leider den Glauben verloren, unsere sportlichen Ziele erreichen zu können."

"Leider ist es uns in dieser Saison nicht gelungen, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute", sagte Nuri Sahin. Der türkische Trainer, der den Großteil seiner Fußballkarriere zwischen 2005 und 2018 beim BVB absolvierte (mit einigen Exits zu Real Madrid und Liverpool), hat nicht funktioniert. Im Sommer 2024 wurde er zum Cheftrainer ernannt. Zuvor war er Co-Trainer von Edin Terzić, der Borussia Dortmund zum dritten Mal ins Champions-League-Finale führte.

Der ehemalige Trainer von Manchester United, Erik ten Hag, klingt nach einem möglichen Ersatz für die Bank von Borussia Dortmund. Es wird vor dem Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag gegen den SV Werder Bremen bekannt gegeben.