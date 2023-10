Borderlands-Regisseur beschreibt den Film als "eine gute Fahrt"

HQ

Wir warten immer noch auf konkretere Informationen über den Borderlands-Film, nachdem er kürzlich nachgedreht wurde und nun eine längere Zeit des Schweigens herrscht. Es scheint zwar unwahrscheinlich, dass bald ein Trailer erscheinen wird, aber der Regisseur, der für die Nachdrehs des Films eingesprungen ist, Tim Miller, hat jetzt mit Collider gesprochen, um darüber zu sprechen, warum er sich entschieden hat, das Projekt zu übernehmen.

"Mein Hauptgrund, abgesehen davon, dass ich eine große Zuneigung für die Videospielindustrie habe, ist, dass ich jede Videospieladaption erfolgreich sehen möchte, um ehrlich zu sein, dass ich mit Cate Blanchett arbeiten wollte, und ich wollte mit Kevin [Hart] und Jamie Lee Curtis arbeiten. Und Ariana Greenblatt, die junge Dame, die Tiny Tina spielt, ist unglaublich, das kennt jeder aus dem Barbie-Film."

Miller sprach dann ein wenig weiter darüber, wie sich der Film entwickelt, und fügte hinzu: "Der Film steht auf und bewegt sich. Es ist eine gute Fahrt."

In dem Film Borderlands spielen Blanchett als Lilith, Hart als Roland, Curtis als Tannis, Greenblatt als Tiny Tina, Florian Munteanu als Krieg und Jack Black als Claptrap. Der Film soll im August 2024 in die Kinos kommen, was bedeutet, dass wir hoffentlich spätestens Anfang 2024 einen Trailer sehen werden.