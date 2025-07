Borderlands in Rainbow Six: Mozzie als Psycho und IQ als Lilith

HQ

Kürzlich haben wir über die Nachricht berichtet, dass Borderlands sich mit Rainbow Six: Siege in einer Zusammenarbeit überschneiden wird, bei der einige Borderlands Kosmetika in den taktischen Shooter kommen würden. Jetzt wissen wir, was diese Zusammenarbeit mit sich bringt, da die Elemente, aus denen sie besteht, enthüllt wurden.

Insgesamt gibt es zwei Skins, die vorgestellt werden sollen, und der erste ist ein Psycho Skin für Mozzie. Dieses Paket enthält die Kopfbedeckung Meat-Seeking Missile, die Uniform und das Porträt Operator, einenSalt in the Wound Waffen-Skin für dieCommando 9, den Talisman Shining Emblem und den HintergrundThe Ecstasy of Loot.

Der zweite ist ein Lilith Skin für IQ. Dazu gehören der Firehawk Talisman, die Vermillion Bucks Kopfbedeckung, die Uniform und das Operator Porträt, der Phasewalk Special Waffen-Skin für die 552 Commando und der Chosen One's Arrival Hintergrund.

Beide Skins können heute als Teil des Borderlands Bundle für 4.080 R6 Credits oder separat für jeweils 2.160 R6 Credits erworben werden.