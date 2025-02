Bong Joon-Ho enthüllt seinen nächsten Live-Action-Film

HQ

Mickey 17 ist noch nicht einmal in den Kinos angekommen, und schon freut sich Regisseur Bong Joon-Ho darauf, uns mehr über sein kommendes Live-Action-Projekt zu erzählen. Anscheinend denkt er schon seit 2001 über diese Geschichte nach.

Was ist so fesselnd, dass es ihm seit weit über zwei Jahrzehnten im Gedächtnis geblieben ist? Es ist eine Horrorgeschichte, wie aus einem Interview des Twitter/X-Nutzers hndmaidenonfire hervorgeht, das in Seoul spielt, genauer gesagt in einer unterirdischen U-Bahn-Linie.

Neben diesem neuen Realfilm arbeitet Bong Joon-Ho auch an seinem ersten Animationsfilm, von dem wir noch nicht viel gehört haben. Der Regisseur von "Mickey 17" und "Parasite" hat alles zu tun, was Musik in den Ohren seiner Fans sein wird.