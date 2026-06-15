BMW wird sowohl einen elektrischen als auch einen benzinbetriebenen M3 bauen

HQ

Gerade als das lodernde Inferno, das Ferrari-Luce-Diskurs war, langsam abklingt, ist nun eine völlig neue "Situation" da, um an ihre Stelle zu treten.

Wie Top Gear bestätigt, wird BMW sowohl einen elektrischen als auch einen benzinbetriebenen M3 herstellen, doch zusammen mit dem neuen Look dieses M-Division-Konzepts und dem Versprechen seiner ersten Elektrovariante wird die Diskussion bald wieder toxisch werden.

Falls Sie es nicht wussten: BMW bereitet sich darauf vor, seinen ersten vollelektrischen M3 auf den Markt zu bringen, ein Modell, das dank eines Viermotor-Setups, das von der Neue Klasse-Architektur des Unternehmens abgeleitet ist, fast 1000 PS leisten soll. Während diese Version der leistungsstärkste aller Zeiten gebaute M3 werden soll, sagt BMW, dass sie verstehen, dass nicht jeder Kunde eine elektrische Performance-Limousine möchte.

Im selben Top Gear-Artikel bestätigte BMW-M-Chef Frank van Meel, dass ein neuer M3 mit Verbrennungsmotor bereits parallel zum Elektrofahrzeug in Entwicklung ist. Anstatt das aktuelle G80-Generation zu ersetzen, wird das neue Benzinmodell als separates Produkt erscheinen, sodass BMW den Kunden die Wahl zwischen zwei grundlegend unterschiedlichen Interpretationen der M3-Formel bieten kann.

Die Verbrennungsversion soll voraussichtlich eine aktualisierte Version des 3,0-Liter-Reihensechszylinders von BMW mit zwei Turbomotoren verwenden, die wahrscheinlich auf dem S58-Motor aus dem heutigen M3-Wettbewerb aufbaut.

Im Moment können Sie sich jedoch das umstrittene neue Konzeptmodell unten ansehen.