BMW rollt die ersten i3-Vorserienmodelle aus dem Münchner Werk ab

Historisch gesehen war der BMW 3er seit Jahrzehnten der beliebteste Teil des Unternehmensmodells, doch ein elektrisches Pendant fehlt seit Beginn der Produktion der i-Serie EVs.

Das ändert sich relativ bald, denn BMW bereitet den i3 vor, eine elektrische 3er-Limousine, die als günstigerer Einstiegspunkt im Sortiment dienen soll. Eine neue Pressemitteilung mit getarnten Bildern des kommenden Modells wurde veröffentlicht und verspricht, dass die Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 weiter ausgebaut wird.

"Die Produktion von Serienfahrzeugen ist ein wichtiger Meilenstein für unser Werk." sagte Peter Weber, Leiter der BMW-Fabrik in München. "Zum ersten Mal haben wir einen BMW i3 komplett in unserem Werk gebaut – mit modernster Fertigungstechnologie und digital vernetzten Prozessen."

Es sieht so aus, als würden die ersten Modelle 2026 geliefert werden, aber wann genau, ist noch ein Rätsel.