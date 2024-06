Blumhouse steigt mit Fear the Spotlight in das Spielegeschäft ein

Im Rahmen der Day of the Devs -Sendung wurde gerade enthüllt, dass die Produktionsfirma Blumhouse in die Welt der Videospielentwicklung einsteigt, indem sie Cozy Game Pals ' nächstes Projekt veröffentlicht.

Das als Fear the Spotlight bekannte Spiel wird als "Liebesbrief an klassische Horrorerlebnisse der 90er Jahre mit einem Fokus auf reichhaltiges Storytelling, Rätsellösen und eine angespannte Atmosphäre" beschrieben. Was das bedeutet, können Sie sich auf Retro-3D-Kunst, keine Jumpscares, taktile Rätsel, unheimliche Erkundungen und ein paar Stealth-Sequenzen freuen.

In Bezug auf die Handlung wird dies eine klassische Teenie-Horrorgeschichte über die Entdeckung der Wahrheit hinter einem tragischen Brand in den 1990er Jahren sein. Die genaue Zusammenfassung der Handlung ist unten zu sehen:

"Die Sunnyside High hat eine dunkle Geschichte. Als Vivian die verlassenen Korridore für eine Séance mit der rebellischen Amy betritt, ist sie plötzlich allein und dem Monster ausgeliefert, das durch die Hallen wandert. Vivian muss seinem Blick ausweichen, ihre Freundin finden und die verstörende, mörderische Wahrheit einer jahrzehntealten Tragödie aufdecken."

Wann Fear the Spotlight sein Debüt geben wird, wird irgendwann im Laufe des Jahres 2024 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S sowie Switch erscheinen. Schauen Sie sich den Enthüllungstrailer unten an.