Bluey hat ihr eigenes Videospiel und es ist jetzt erhältlich

HQ

Bluey ist der Zeichentrickfilm für Kinder, der viele Familien verzaubert hat, seit er zum ersten Mal auf unseren Bildschirmen zu sehen war. Nach der titelgebenden Blue Heeler-Hündin Bluey und ihrer Familie sehen wir, wie viele Themen angesprochen und auf leicht verdauliche Weise durch den bunten Cartoon behandelt werden.

Jetzt kommt Bluey auch auf unsere Spielkonsolen. Das Spiel stammt von Outright Games und bietet einen Vier-Spieler-Koop-Modus, in dem du als eines der vier Mitglieder von Blueys Familie spielen kannst. Die Grafik sieht aus, als wäre sie direkt aus einer Episode des Zeichentrickfilms entsprungen, und das Gameplay dreht sich um eine Sandbox, in der die Spieler frei erkunden und an einigen Minispielen teilnehmen können.

Bluey: The Videogame bietet auch Synchronsprecher von den Darstellern der Serie. Wenn das nach deinem Ding oder dem deiner Familie klingt, schau dir den folgenden Trailer an:

HQ

Bluey: The Videogame ist ab sofort für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.