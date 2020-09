Bluepoint zeigt Demon's Souls für PS5, PC und "andere Konsolen" bestätigt

Update, 17. September, 00:40 Uhr:

Nachdem Sony den unten eingebundenen Trailer offline genommen und ersetzt hat, haben sie Kotaku darüber informiert, dass Demon's Souls nur für die Playstation 5 erscheint. Der PC und andere Konsolen sollten wohl (noch) gar nicht enthüllt werden.

Originale Nachricht:

Der beste Trailer des heutigen Playstation-Showcase kam aus dem Hause Bluepoint Games, denn die haben uns Demon's Souls gezeigt. Die hohen Ziegelgemäuer und Kellergewölbe des Titels erstrahlen dank umfassender Beleuchtung und vielen Partikeleffekten in neuem Glanz, während unser Held in Boletaria herumschreitet und Seelenernte betreibt. Leider haben wir im Stream selbst keinen Veröffentlichungstermin erhalten, doch Sony Japan listet das Spiel als Launch-Titel für die PS5. Dementsprechend dürfen Souls-Fans in Europa ab am 19. November in diese einzigartige Welt einsteigen. Übrigens wollen wir darauf hinweisen, dass der neueste Trailer neben der PS5 auch den PC und "weitere Konsolen" als unterstützte Plattformen aufzählt.