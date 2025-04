HQ

HQ

Herbert S. Sinclair, der rätselhafte Milliardär, der die meiste Zeit zurückgezogen in einer gigantischen Villa in den Bergen verbracht hat, ist tot. In den folgenden Stunden finden diejenigen, die sein riesiges Vermögen und seinen Besitz repräsentieren, eine eidesstattliche Erklärung in letzter Stunde, die alle anderen Gerichtsdokumente untergräbt und das Eigentum an all seinen Besitztümern, einschließlich eines riesigen Hauses, an Sie, seinen Neffen, überträgt. Aber es gibt einen Haken.

All das gehört dir, wenn du das 46. Zimmer in einem Haus mit 45 Zimmern findest. Warum ist das so schwierig? Denn jeden Tag wird der Grundriss des Hauses neu gesetzt, und wie die Räume nun aufgeteilt sind und aussehen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Das ist die Prämisse von Blue Prince, einem Roguelike-Escape-Room-Simulator, in dem du verzweifelt versuchen musst, den 46. Raum des Hauses zu erreichen. Die richtige Konstellation von Räumen zusammenzustellen, die notwendigen Ressourcen zu sammeln und um verschlossene Türen und andere Herausforderungen herum zu navigieren, scheint jedoch zunächst fast unmöglich.

Jeden Tag wachen Sie in Ihrem Zelt vor dem Herrenhausgelände auf und begeben sich in die großzügige Eingangshalle. Von dort aus gibt es drei Türen. Wenn Sie den Griff greifen, wird Ihnen eine Auswahl an Räumen präsentiert, in der Regel drei, jeder mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Jeder Raum, den du betrittst, kostet eine Stufe, von denen du 50 hast, und wenn dir entweder die Stufen ausgehen oder du in eine Sackgasse gerätst, ziehst du dich für den Tag zurück und kehrst zum gleichen Ausgangspunkt wie am Vortag zurück.

Werbung:

Die Räume können dir Ressourcen geben, wie z.B. Gems, Coins oder Keys, die du später verwenden kannst, um Nahrung zu kaufen, die dir mehr Stufen gibt oder einfach Türen aufschließt, und sie können dir auch Ressourcen wegnehmen, und das ist, während du genau im Auge behalten musst, wie die Türen, die diese Räume verlassen, dich vorwärts positionieren. Von der Eingangshalle bis zum legendären 46. Raum gilt es, einen Weg zu schaffen, und das gelingt nur mit Einfallsreichtum – und mit viel Glück.

Dies ist im Wesentlichen ein Roguelike, und damit meine ich, dass es nur sehr wenige Vermögenswerte gibt, die du aus der Villa mitnimmst, wenn du fertig bist, und es geht hauptsächlich darum, herauszufinden, wie du die Räume zusammenfügst, um es bis zum anderen Ende zu schaffen, und welche Ressourcen du unbedingt brauchst, um erfolgreich zu sein. Die Räume sind vielseitig, aber es gibt insgesamt vielleicht 10-15 Typen, so dass man, auch wenn es auf den ersten Blick wie ein unlösbares Rätsel erscheint, schnell merkt, was was tut; dass ein Breaker Box Raum als Sackgasse enden kann, es Ihnen aber ermöglicht, einen anderen Raum mit Strom zu versorgen, den Sie später verwenden müssen. Du erfährst, wie viele Stufen du tatsächlich brauchst und wie viele Türen tatsächlich verschlossen sind, während du voranschreitest.

Wir verbringen hier etwas mehr Zeit als üblich damit, dieses komplizierte Netzwerk miteinander verbundener Mechaniken und Strukturen zu erklären, gerade weil die Prämisse der große Reiz von Blue Prince ist. Herauszufinden, wie man diese Räume nutzt, welche man meiden sollte und welche einem die Ressourcen geben, von denen man weiß, dass man sie braucht, um voranzukommen, ist überraschend befriedigend, auch wenn das Tempo von First-Person-Walking-Sims wie Everybody's Gone to the Rapture inspiriert zu sein scheint und manchmal ein wenig schläfrig werden kann. Es gibt sogar bestimmte Gegenstände, die dir auf deinem Weg dauerhafte Upgrades geben, wie z. B. eine Brieftasche, die dir für jeweils fünf gefundene Münzen eine zusätzliche Münze gibt, oder einen silbernen Schlüssel, der garantiert, dass die nächsten Zimmeroptionen, die dir präsentiert werden, viele einzigartige Türen vor dir haben.

Werbung:

Es ist aufregend, es ist befriedigend und es ist extrem intelligent zusammengestellt, und auf diese Weise ist Blue Prince in gewisser Weise eine Erweiterung der jüngsten Puzzle-Erfolge wie Lorelei and the Laser Eyes, da man fast überwältigt ist, wie kompliziert und kohärent all diese Mechaniken und Strukturen wirklich sind.

Das Problem ist, dass es in diesem Fall nicht ganz von Dauer ist. Gerade weil Blue Prince ein Roguelike und kein Roguelite ist, wird nichts, was du mitbringst, beibehalten, es gibt keinen wirklichen Fortschritt außer dem, den du mental selbst erschaffst, und da das Spiel so RNG-abhängig ist (die Räume, die du an jeder Tür "draftest", sind schließlich zufällig), beginnt die Frustration nach etwa sieben oder neun Tagen zu beginnen, Wenn du merkst, dass es sowohl das Glück der Auslosung ist, das deinen Fortschritt bestimmt, als auch wie geschickt du mit dem einzigartigen Layout des Spiels geworden bist. Einige Roguelikes werden gerade deshalb unvergesslich, weil man nicht die Chance hat, sich ständig zu verbessern, egal was passiert, aber die meisten Spiele profitieren davon, eine Form des Fortschritts anzubieten, und Blue Prince hat das einfach nicht wirklich, möglicherweise weil es ein wenig zu kurz wäre, wenn es Möglichkeiten gäbe, aufzusteigen, Abkürzungen zu erstellen, oder das Spiel anderweitig "betrügen".

Außerdem funktionieren Roguelikes oft, weil jeder "Run", wenn man so will, so kurz ist, aber Blue Prince ist eine langsame, systematische und komplizierte Erfahrung, bei der ein guter Run dich vielleicht hinbringen könnte... Nun, lassen Sie uns einen Vergleichspunkt einrichten. 80% des Weges zum 46. Zimmer kann locker 35 Minuten dauern, um dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, mit dem Gefühl, dass es größtenteils nur Pech war, das einen in eine Sackgasse gebracht hat, was nicht sehr befriedigend ist.

Das heißt, Blue Prince strotzt vor Charakter. Hier herrscht eine einzigartige Atmosphäre, die weder gruselig noch geradezu entspannend ist. Es gibt kleine Macken wie Notizen, die auf farbigen Zetteln geschrieben sind, die in den Räumen liegen gelassen werden, aber es ändert sich, ob das, was darauf geschrieben steht, Lügen oder die Wahrheit sind. Es gibt ein paar Räume, in denen du mächtige Gegenstände für eine zukünftige Unternehmung aufbewahren kannst, und natürlich eigenständige Rätsel in einigen der Räume, die ebenfalls fortschrittlich und spannend zu lösen sind. Es ist ein Spiel wie kein anderes und ein leuchtendes Beispiel für Innovation und Kreativität in fast fließender Form. Gleichzeitig ist es auch ein Spiel, bei dem ich das Gefühl habe, dass es ein oder zwei Fortschrittssysteme gibt, die jeden Durchlauf ein wenig verkürzen oder sogar dem Spieler helfen könnten, das Spiel zu beenden, nachdem er aus scheinbar unfairen Gründen 15 Stunden lang kopfüber gegen eine Wand gelaufen ist.

Klara und ich, mein Puzzle-Partner, haben es geschafft, und es war befriedigend, und ich würde nicht spoilern, was kommen wird, aber Blue Prince ist leicht zu empfehlen, wenn man die Beschreibung der Prämisse gelesen hat und die Idee selbst überzeugend fand. Es ist die Idee, die hier gewinnt, und vielleicht kann Entwickler Dogubomb in Zukunft mit diesem Diamanten einer Prämisse arbeiten und einige der Kanten polieren, um dem Spieler das Gefühl zu geben, dass er ein wenig mehr Kontrolle über jedes Ergebnis hat. Abgesehen davon hat Blue Prince ein ziemlich cooles Brettspiel-Feeling, und am Ende des Tages haben wir dem verstorbenen Sinclair bewiesen, dass wir es wert sind, seine Villa zu erben, weil wir sie besiegt haben. Und das war großartig.