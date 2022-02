Bloomberg: Ubisoft wandelt Erweiterung von Assassin's Creed Valhalla in eigenständiges Spiel um

Der Journalist Jason Schreier hat letzte Woche mögliche Details zu einem der kommenden Assassin's-Creed-Ableger veröffentlicht. Er schreibt auf Bloomberg, dass sich Ubisoft dazu entschlossen habe, einen Titel zu produzieren, der ursprünglich als Erweiterung für Assassin's Creed Valhalla angedacht war. Dieses unbestätigte Projekt mit dem Codenamen "Rift" sei angeblich entstanden, nachdem Ubisoft bemerkt habe, dass sie 2022 nicht sehr viele neue Spiele veröffentlichen können.

In Schreiers Bericht erfahren wir, dass dieses eigenständige Projekt einen Charakter namens "Basim" in den Mittelpunkt rückt und dass es sich anscheinend um ein überschaubares Unterfangen handelt. Die Spieler sollten wohl keine große, offene Welt, sondern fokussierteres Stealth-Gameplay erwarten. Bloomberg schreibt weiter, dass eine Veröffentlichung Ende des Jahres oder Anfang 2023 geplant sei, was im Umkehrschluss bedeuten müsste, dass wir schon in absehbarer Zeit davon hören könnten - falls diese Informationen stimmen.