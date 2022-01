Bloomberg: "Einige Activision-Blizzard-Spiele werden Xbox-exklusiv" sein

HQ

Nachdem Microsoft im vergangenen Jahr die Akquise von Zenimax Media abgeschlossen hat, wurde schnell klar, dass die Entwicklerstudios des Unternehmens (wozu auch Bethesda Softworks, Arkane Studios und Machine Games gehören) in Zukunft primär Spiele für Xbox-Konsolen und PCs produzieren werden. Weil die Erarbeitung neuer Videospiele so lange dauert, haben wir bislang noch kein Spiel erhalten, das ein Zenimax-Team ausschließlich für Microsoft-Plattformen veröffentlicht, doch diese Games kommen. Ende des Jahres veröffentlicht Bethesda zum Beispiel Starfield und falls es nicht verschoben wird (was einige Leute glauben) dann liefert Arkane im Sommer Redfall aus.

Das führt uns zu den vielen Spielen von Activision Blizzard. Bloomberg hat sich mit der Frage beschäftigt, ob all diese Marken in Zukunft nur noch auf Plattformen erscheinen werden, an denen Microsoft direkt verdient. Sie haben verschiedene Quellen zu Rate gezogen, die angeblich Kenntnis über die internen Pläne bei Microsoft haben wollen und diesen Berichten zufolge werden einige der Spiele von Activision in Zukunft Xbox-exklusiv sein - aber nicht alle.

Phil Spencer, der Geschäftsführer von Microsofts Xbox-Sparte, erwähnt im gleichen Artikel, dass er nicht ihre Absicht verfolge, Spieler von der Playstation wegzuziehen: „Ich sage den Spielern da draußen, die Activision-Blizzard-Spiele auf der Plattform von Sony spielen, [Folgendes]: Es ist nicht unsere Absicht, Communities von dieser Plattform wegzuziehen, und dem haben wir uns verpflichtet." Viel darauf geben würden wir ehrlich gesagt nicht, da Spencer vor dem Kaufabschluss von Zenimax Ähnliches behauptete...