Bloodborne-Soundtrack wird auf Vinyl neu veröffentlicht

Bloodborne ist ein fantastisches Spiel, aber es wäre nicht so perfekt ohne seinen genialen Soundtrack. Wenn wir die verrückt gewordenen Biester bekämpfen und im intensiven Kampf die orchestralen Klänge in die Höhe schießen, treibt FromSoftware unseren Adrenalinpegel in die Höhe. Falls ihr ebenfalls ein Fan der musikalischen Leistung des Studios seid, haben wir möglicherweise gute Neuigkeiten für euch: Der Soundtrack wird von Laced Records in einer beeindruckenden Sammlung auf Vinyl-Schallplatte zusammengestellt.

Hinter der Musik stehen Ryan Amon, Tsukasa Saitoh, Michael Wandamacher, Yuka Kitamura und Nobuyoshi Suzuki - die Kollektion selbst wird in zwei verschiedenen Designs geliefert. Die erste ist eine spezielle Sonderausgabe mit zwei grünen Scheiben (die nur über den Online-Shop von Laced verkauft werden, aber leider bereits ausverkauft sind). Das andere ist ein etwas subtileres Doppelpack in Form von zwei schwarzen Vinyl-Discs, die noch bestellt werden können. Der Preis für beide Ausgaben beträgt 33 Euro, das Erscheinungsdatum ist auf Ende September datiert. Hier seht ihr noch die komplette Track-Liste und ein paar Bilder:

Track Listing:

Disc 1 - Side A

1. Omen

2. The Night Unfurls

3. Hunter's Dream

4. The Hunter

5. Cleric Beast

6. Blood-starved Beast

Disc 1 - Side B

1. Watchers

2. Hail the Nightmare

3. Darkbeast

4. The Witch of Hemwick

5. Rom, the Vacuous Spider

Disc 2 - Side A

1. Moonlit Melody

2. The One Reborn

3. Micolash, Nightmare Host

4. Queen of the Vilebloods

5. Soothing Hymn

Disc 2 - Side B

1. Celestial Emissary

2. Ebrietas, Daughter of the Cosmos

3. The First Hunter

4. Moon Presence

5. Bloodborne