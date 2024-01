Bloodborne Kart ist kein Fanspiel mehr

HQ

Bloodborne Kart ist ein von Fans erstelltes Projekt, auf das viele Soulsborne-Liebhaber schon seit einiger Zeit ein Auge geworfen haben. Beliebte Charaktere aus der düsteren Fantasy-Welt zu kombinieren und sie auf von Mario Kart inspirierten Strecken rasen zu lassen, schien genial zu sein, aber das Team ist gerade auf eine ziemlich große Unebenheit gestoßen.

"Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen das Branding von dem entfernen, was früher als Bloodborne Kart bekannt war", sagte das Team in einer Nachricht in den sozialen Medien. "Wir werden das tun, aber das erfordert eine kurze Verzögerung. Keine Sorge, das Spiel kommt immer noch heraus! Es wird nur etwas anders aussehen. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir werden euch alle so schnell wie möglich darüber informieren!"

Das Spiel kommt also noch, es kann nur nicht Bloodborne Kart heißen. Das macht Sinn, wenn Sie Teil der Rechtsabteilung von Sony sind. Das bedeutet wahrscheinlich, dass selbst wenn Charaktere, Themen und Fahrzeuge stark einem Charakter in Bloodborne ähneln, sie rechtlich unterscheidbar gemacht werden.

Das Spiel sollte am 31. Januar erscheinen, aber jetzt wird es eine " kurze" Verzögerung geben, um sicherzustellen, dass die Entwickler nicht verklagt werden.