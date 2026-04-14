Bloodborne bekommt offiziell eine R-Rated-Adaption

HQ

Eine weitere Videospiel-Adaption hat die Titelseiten erreicht. FromSoftwares beliebter gothic-Horror-Action-Mix Bloodborne bekommt einen neuen, R-bewerteten Animationsfilm, der uns zurück in die blutgetränkten Straßen von Yharnam bringt.

Sony Pictures bestätigte die Adaption offiziell auf der CinemaCon. Via Variety sagte Sanford Panitch, Präsident der Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, dass der kommende Film "sehr treu" dem ursprünglichen Geist von Bloodborne sein wird. Es wurde außerdem bestätigt, dass der Film vom YouTuber JackSepticEye koproduziert wird, der sagte, dass Bloodborne sein Lieblingsspiel aller Zeiten ist und er alles tun wird, um "dies die BESTE Bloodborne Adaption überhaupt zu machen."

Bloodborne ist das neueste Videospiel von FromSoftware, das eine Adaption erhalten hat. Sekiro: Shadows Die Twice bekommt eine Anime-Serie, die die Hauptabenteuer des Spiels darstellt, und natürlich arbeitet A24 gerade hart am Elden Ring-Film. Angesichts der Liebe der Spieler zu FromSoftware ist es nicht überraschend, dass so viele ihrer Projekte adaptiert werden. Jetzt müssen die Fans nur noch sehen, ob diese Adaptionen den Erwartungen einiger der besten RPGs der letzten Jahre gerecht werden können.