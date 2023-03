HQ

Blood Bowl III ist eine Fantasy-Interpretation des American Football mit (wie der Name natürlich schon sagt) einer blutigen Wendung. Es basiert auf einem gleichnamigen Miniaturspiel und hat neue Regeln. Sie werden von einem sportlichen Menü begrüßt, das ein wenig an andere Sporterlebnisse wie Madden und Fifa erinnert. Sie können ein Team erstellen und dann auswählen, in welchem Modus Sie fortfahren. Ich war sehr zufrieden mit der Anzahl der Mannschaften, die wir im dritten Spiel haben. Insgesamt gibt es zwölf teilnahmeberechtigte Teams. Egal, ob Sie sich für normale Orks oder die haltbareren Schwarzen Orks entscheiden, es gibt etwas für diejenigen, die einen aggressiveren Spielstil mögen. Wenn Sie ein schnelleres, intensives Match wünschen, gibt es Dunkelelfen, Elfenunion und Skaven, mit denen Sie spielen können. Letztere sind auch ziemlich gut darin, Gegner mit ihren Monstern niederzuschlagen.

Wenn es um aggressive Aktionen auf dem Feld geht, haben wir auch die Chaos Renegades (eine gemischte Fraktion) und die Chaos Auserwählten, die sich mit ihren großen Monstern darauf konzentrieren, den Gegner zu pulverisieren. Ich habe festgestellt, dass es den Chaos-Fraktionen diesmal etwas schwerer fällt, Matches zu gewinnen, obwohl sie mächtig sind. Wenn du keine schnell laufenden Elfen oder großen Monster magst, gibt es Alternativen. Wir haben Menschen, die in vielen Dingen gut sind, aber nicht die Besten in irgendetwas. Zwerge sind gut darin, zu verteidigen und langsam die Ziellinie zu erreichen. Wir treffen auch eine gemischte Fraktion von Menschen, die lebende Bäume haben, und anderen Kreaturen in ihrer Aufstellung. Ich mochte eine Variante von Chaos, die sich um den Chaosgott Nurgle dreht. Es gibt einige Tentakel, Krankheiten und verrottende Körper, aber ich mag es, schnelle Fraktionen zu stoppen und habe immer noch etwas Kraft, um auf dem Feld voranzukommen. Teams können manchmal einzigartige Geheimwaffen beschwören, was den Spielen eine lustige Wendung verleiht. Das können Fahrzeuge oder starke Charaktere sein, die den Gegner für ein paar Runden pulverisieren.

Es ist einfach, Statistiken zu sehen und Informationen über deine Charaktere zu finden.

Die Spiele werden auf einem großen Rasenplatz mit Boxen gespielt. Ihre Spieler werden so positioniert, wie Sie es wünschen, und der Gegner tut dasselbe. Wenn das Spiel beginnt, wechselt man sich beim Zweikampf ab, fängt den Ball, bewegt sich und vieles mehr. All dies funktioniert wirklich gut und die Animationen sind flüssiger als zuvor. Mir gefällt auch, dass die Grafik verbessert wurde. Es ist nicht auf Augenhöhe mit größeren Spielen, aber es ist ein Schritt nach oben gegenüber dem vorherigen Titel in der Serie. Deine Charaktere bestehen aus verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Funktionen und Fähigkeiten. Genau wie in einem Rollenspiel bestimmen Klassen auch ihre Schwächen. Neu ist diesmal, dass Agility fokussierter geworden ist. Agilität ist immer noch da und wird verwendet, um auszuweichen, zu rennen und den Ball zu fangen. Eine weitere Fähigkeit wurde aus der alten Agilität hinzugefügt, genannt Passing. Wie der Name schon sagt, wenn Sie eine hohe Anzahl in dieser Fähigkeit haben, ist Ihr Charakter besser darin, den Ball zu passen. Weitere Verbesserungen sind, dass Sie die Teamfarben häufiger ändern und Formationen für zukünftige Spiele speichern können.

Zusätzlich zu den verschiedenen Fähigkeiten haben deine Charaktere einen Fähigkeitenbaum, in dem du aufsteigen und sie noch mehr spezialisieren kannst. Es ist wichtig, dies zu tun, damit die Charaktere in ihrer Rolle so effektiv wie möglich sind. Sie können sterben und deshalb müssen Sie wahrscheinlich den Prozess mit neuen wiederholen, wenn das passiert. Darin gibt es einen großen Kontrast. Der Computer ist schrecklich darin, dich zu verletzen oder zu gewinnen. Aber sobald Sie Ihren kleinen Zeh im Multiplayer-Modus stecken, werden Sie brutalisiert. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wie man Gegner über das Internet schlägt. Erwarten Sie also keinen anfängerfreundlichen Sport. Die Regeln sind komplex, das Setup hat eine hohe Lernkurve und die Online-Opposition kann sehr gut sein. Das heißt, es gibt ein Ranking-System und Sie werden Ihr Team, Ihre Nische und wie Sie gewinnen können, finden. Ich war sehr unterhalten von der Herausforderung, die es bot.

Das Upgrade Ihrer Spieler ist einfacher als je zuvor, ich bevorzuge das System in der dritten gegenüber der zweiten.

Ich kann bestätigen, dass die Mikrotransaktionen sehr gierig sind. Sie können Ihre Spieler mit verschiedenen Arten von Kleidung ausstatten. Jeder kostet eine spezielle Währung, die Sie für echtes Geld kaufen können. Wenn Sie Gegenstände kaufen, ist es einer pro Charakter, was bedeutet, dass Sie bald den Betrag verbrauchen werden, den Sie von Anfang an kostenlos erhalten. Sie können auch Würfel und andere Kosmetika kaufen. Damit hätte ich weniger Probleme gehabt, wenn die Auswahl von Anfang an gut gewesen wäre. Hätte es eine gute Auswahl an kosmetischen Änderungen an Ihrer Garderobe gegeben, wäre ich nicht so enttäuscht gewesen. Zugegeben, es ist kein Vollpreisspiel, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als hätten Sie weniger als fünf kostenlose Optionen in einigen Kategorien und erhalten fünf bis sechs Seiten Optionen zum Kaufen.

Die Fehler waren auch problematisch. Sie sind zahlreich, einige spielbrechend und andere weniger gefährlich. Es kann Abstürze, visuelle Fehler, Runden, die nicht bestanden werden können, und Menüs, die dauerhaft einfrieren, geben. Das war auch bei Blood Bowl 2 der Fall, das die Entwickler am Ende in den Griff bekamen. Ich beurteile jedoch nur die Edition, die ich getestet habe, und warne davor, dass diese nicht in gutem Zustand ist. Technische Probleme gehen über das hinaus, was akzeptabel ist. Es ist stellenweise grundlegend gebrochen. Es gibt jedoch Momente, in denen es sehr gut funktioniert. Diese Zeiten sind normalerweise unterhaltsam. Es ist einfach, in Spiele zu springen und einfach zu gehen, wenn nichts kaputt geht. Dazu hat die reibungslose Benutzeroberfläche beigetragen, dank der großen Sprünge in der Benutzerfreundlichkeit. Insgesamt finde ich die dritte Version trotz ihrer großen Probleme mechanisch und benutzerfreundlicher poliert als die zweite.

Die Währung kann für viel echtes Geld gekauft werden, und die Menüs sind voll von Artikeln, die Sie dafür kaufen können.

Wenn es um den Sound geht, gibt es nicht viel zu sagen. Es macht seine Aufgabe. Ich hätte mir etwas mehr Ambient-Sound gewünscht. Ich würde jedoch für die Sprachausgabe des Kommentatorenduos Bob und Jim plädieren. Ich liebe diese beiden Herren in der Show. Sie verleihen der Erfahrung einen enormen Mehrwert. Die Komödie landet nicht immer im dritten Spiel, aber sie passt zum Setup und zum Sport. Ich hätte mir auch eine bessere KI und einen robusteren Kampagnenmodus gewünscht. Als der Computer nicht herausfordern konnte und die Kampagne nicht genug Abwechslung bot, langweilte ich mich schnell. Die Entwickler sollten einen Blick auf Starcraft 2 werfen und herausfinden, wie man Übereinstimmungen mit einzigartigen Wendungen und Layouts erstellt. Die Kampagne könnte ein kleines Rätsel sein, das es gegen unfaire Gegner zu lösen gilt. Es gibt ein großes Potenzial, etwas wirklich Lustiges mit dem Material und den Charakteren zu machen. Ein Spin-off mit Fokus auf Solospiel wäre interessant.

Am Ende ist dies eine Mischung aus einem guten Grundkonzept, das mit technischen Fehlern und gierigen Mikrotransaktionssystemen verschwendet wird. Es ist eine Schande, denn die Upgrades in Animationen, Grafiken, Mechanik und Benutzeroberfläche sind spürbar. Mir gefällt auch, wie glatt die Benutzeroberfläche im Vergleich zum Vorgänger ist. Letztendlich kann ich das zu diesem Zeitpunkt nicht empfehlen. Es bleibt abzuwarten, ob der dritte den gleichen Schwanengesang bekommen kann, den der zweite bekommen hat. Blood Bowl III erzielt für mich keinen Touchdown, sondern bleibt ein Projekt im Aufbau. Ich habe manchmal Spaß, aber Enttäuschung ist eine Tatsache. Wenn es nicht klappt und die Menüs einem zeigen, wie man mehr Geld ausgeben kann, kann ich nur müde seufzen. Kaufe stattdessen Blood Bowl II: Legendary Edition, es hält auch heute noch. Das braucht mehr Zeit im Ofen.