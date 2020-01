Bloober Team scheint Observer 2 anzuteasern

Das polnische Studio Bloober Team machte sich in den letzten Jahren mit Layers of Fear 1 + 2 und dem 2019 veröffentlichten Blair Witch insbesondere im Horrorbereich einen Namen. In Observer verknüpften sie ihre Horrorexpertise 2017 erstmals mit dem Science-Fiction-Genre und versetzten Spieler in die Haut des kybernetisch verbesserten Cops Daniel Lazarski, der vom mittlerweile verstorbenen Blade-Runner-Star Rutger Hauer verkörpert wurde.

Nun teasern die Entwickler ein neues Projekt an, das sich erneut im Sci-Fi-Segment zu bewegen scheint, was Fans des Spiels zu nachvollziehbaren Spekulationen rund um ein mögliches Sequel verleitet. Ein interessanter Hinweis in diesem Zusammenhang: Im Binärcode der getweeteten Grafik entdeckte ein Twitter-User den Namen Daniel, woraufhin Bloober Team dem Nutzer zu seinem "Hacker-Talent" gratulierte.

Denjenigen, die Observer noch nicht gespielt haben, legen wir unsere Kritik ans Herz, während wir geduldig auf weitere Informationen rund um das neue Projekt von Bloober Team warten. Ihr möchtet mehr zu Observer sehen?

