Bloober Team arbeitet Grafikunterschiede in Observer: System Redux heraus

Bloober Team haben in den letzten Jahren dank Horrorspiele, wie Blair Witch oder Layers of Fear 2, viel Lärm gemacht. Aktuell arbeiten sie an einem spannenden Next-Gen-Titel namens The Medium und gleichzeitig entsteht bei den Polen eine neue Version von Observer, das Ende des Jahres auf Playstation 5 und Xbox Series X veröffentlicht wird. Im neuen 4K-Trailer zeigt uns das Studio, welche grafische Verbesserungen Observer: System Redux auf diesen Systemen erhält. Neue Charaktermodelle, Animationen und Raytracing sind nur einige Punkte, die den Schrecken dieses Spiels besser in Szene setzen sollen.

