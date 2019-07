Blondschopf Sabo hilft Ruffy im Herbst in One Piece: World Seeker aus

Auf der Anime Expo 2019 vergangenes Wochenende hat uns Bandai Namco noch einmal daran erinnert, dass der Schwertkämpfer Zorro ab diesem Freitag (12. Juli) als spielbarer Charakter in One Piece: World Seeker bereitsteht. Gestern hat der Publisher zudem eine zweite DLC-Episode namens "Where Justice Lies" enthüllt, die Ruffys alten Freund Sabo ins neueste Actionspiel von Ganbarion bringt. Als grobes Erscheinungsdatum wurde der Herbst angeben, vier Screenshots folgen dieser ersten Meldung.

