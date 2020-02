Blizzard-Präsident verrät, dass Diablo- und Overwatch-Serien in Arbeit sind

Da Verfilmungen basierend auf Videospielmaterial momentan stark im Trend sind und Blizzard schon immer für ihre phänomenalen Film-Trailer und hochwertigen Animationen gelobt wurde, haben wir uns schon häufiger gefragt, warum der Entwickler daraus nicht einen (guten) Film produzieren lässt. Genau danach sieht es aktuell tatsächlich aus, denn Nick van Dyk, der Co-Präsident von Blizzard, sprach kürzlich davon, dass der Branchenriese an einer filmischen Adaption der beiden beliebten Franchise Diablo und Overwatch arbeitet.

Auf van Dyks LinkedIn-Profil stellte er sich letzte Woche in einem inzwischen gelöschten Beitrag als "Executive Producer von Diablo, einer TV-Adaption von Blizzard Entertainments IP, die im Anime-Stil gerendert wurde [vor]. Die Show befindet sich derzeit in der Vorproduktion für den weltweiten Vertrieb über Netflix", hieß es weiter - bevor die Seite gelöscht wurde. Neben der Diablo-Serie erwähnte van Dyk übrigens auch eine Zeichentrickserie, die auf Blizzards Overwatch-Marke basiert und an der van Dyk offenbar ebenfalls beteiligt ist. Es gab schon davor Gerüchte über mögliche Serienadaptionen, doch bislang konnte niemand eine solch sichere Quelle vorweisen. Wann diese Projekte das Licht der Welt erblicken sollen, ist nicht bekannt.