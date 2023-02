Blizzard veröffentlicht ein Diablo-Kochbuch

HQ

Wir sind nur noch wenige Monate von der geplanten Veröffentlichung von Diablo IV entfernt, und die ikonische Serie hat nicht nur einen neuen Eintrag auf dem Weg, sondern auch ein Kochbuch. Diablo ist ein Fantasy-Rollenspiel, das in der dunklen Welt von Sanktuario spielt und Sie können aus verschiedenen Klassen wie Barbar, Zauberin und Nekromant wählen.

Insight Editors veröffentlicht das Kochbuch und hat zuvor ähnliche Kochbücher veröffentlicht, die von God of War, World of Warcraft und anderen Titeln inspiriert sind. Sie informieren uns auf ihrer Website , dass es auf 129 Seiten 60 Essens- und Getränkerezepte geben wird, die auf verschiedenen Bereichen von Diablo basieren, darunter Tristram und Mount Arreat. Was sie in jeder Region kochen und essen, ist derzeit jedoch unbekannt.

Das Diablo-Kochbuch wird am 24. Oktober nach dem Spiel veröffentlicht. Freust du dich darauf, aus der Spielereihe zu kochen oder reicht es dir, die Spiele zu spielen?

Danke, GameRant.