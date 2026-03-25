Blizzard legt den Spielplan für die verschiedenen Phasen der Overwatch Weltmeisterschaft fest

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Wir wissen, dass auf der BlizzCon 2026 die große Rückkehr der Overwatch Weltmeisterschaft gefeiert wird, ein großes Turnier, bei dem wir die besten Nationen auf der Bühne um das Recht sehen, Weltmeister zu werden. Vor diesem Hintergrund sind Sie vielleicht neugierig, wie der Zeitplan für die verschiedenen Teile des Qualifikationsprozesses aussieht, und falls ja, hat Blizzard dies nun in einer hilfreichen Grafik dargelegt.

Einige Regionen haben bereits mit ihren Qualifikationsbemühungen begonnen, da der Online-Conference Cup bereits für die Regionen Asien und Amerika stattgefunden hat. EMEA folgt vom 17. bis 19. April.

Danach finden Online-Qualifikationen statt, wobei die in Asien vom 29. bis 31. Mai stattfinden und EMEA sowie Amerika ihre Aktionen vom 6. bis 7. bis 13. bis 14. Juni beginnen. Danach folgt die Gruppenphase in Südkorea, bei der alle Regionen an einer Präsenzveranstaltung vom 21. bis 23. August teilnehmen. Dann kommt der große, entscheidende Moment, als die qualifizierten Teams zum BlizzCon in Anaheim, USA, zu den Präsenzfinals vom 12. bis 13. September reisen.

Das kannst du in der hilfreichen Zeitleiste-Grafik unten sehen.