Blizzard bestätigt: "Ihr habt keine Gegenstände oder Fortschritte verloren" in Overwatch 2.

HQ

Der Overwatch 2-Start ist nicht so verlaufen, wie Blizzard es sich vom Aussehen her vorgenommen hat. Das Spiel war mit Server- und Verbindungsproblemen konfrontiert, die manchmal auf DDoS-Angriffe zurückzuführen sind, zusätzlich zu Problemen im Zusammenhang mit der Kontozusammenführung und dem Datenübertragungssystem, das scheinbar Kontoelemente und Fortschritte verliert. Und das alles zusätzlich zu der Anforderung, eine Telefonnummer mit Ihrem Battle.net-Konto verbunden zu haben, die auch einige Leute in die falsche Richtung reibt.

Blizzard hat bestätigt, dass es viele dieser Probleme durcharbeitet, und in einem neuen Forenbeitrag hat es dies nun weiter skizziert und sogar über einige Korrekturen gesprochen, die es geplant hat.

Zu Beginn wird das SMS-Schutzsystem so geändert, dass Sie keine Telefonnummer mehr verbinden müssen, um das Spiel spielen zu können. Diese tritt morgen, am 7. Oktober, in Kraft.

Dann, zum Thema Server- und Verbindungsprobleme, wird der Warteschlangenprozess vereinfacht, um ihn hoffentlich ein wenig zu lindern, und Server-Patches treten in Kraft, um auch an dieser Front zu helfen. Zusätzliche Knoten werden auch der Player-Datenbank hinzugefügt, um auch Probleme bei der Protokollierung zu beheben.

In Bezug auf verlorene Gegenstände und den Fortschritt hat Blizzard einfach gesagt, dass "keine Spielerdaten gelöscht wurden oder verloren gegangen sind" und dass diese Situation ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass das Datenübertragungssystem länger als erwartet braucht, um Overwatch-Inhalte in Overwatch 2 zu bringen. Außerdem wurde ein Patch eingeführt, um denjenigen, die noch nach einer Möglichkeit suchen, Konten zusammenzuführen, dies zu ermöglichen, was bedeutet, dass Sie dies hoffentlich auch weiterhin tun können. Ein Patch, um dieses Problem anzugehen, ist auf dem Weg, wird aber erst nächste Woche eintreffen.

Zu guter Letzt sind gesperrte Helden und Gegenstände für bestehende Spieler ein ähnliches Problem wie verlorener Fortschritt und hängen an Problemen im Zusammenhang mit der erstmaligen Benutzererfahrung fest, die nicht wie beabsichtigt funktioniert. Es wird darauf hingewiesen, dass das erneute Einloggen in das Spiel dies beheben sollte.

Seid ihr seit der Veröffentlichung von Overwatch 2 mit einem dieser Probleme konfrontiert worden?