BLAST Slam VII: Team Yandex beginnt die Kampagne mit drei Siegen

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Das nächste große Wettkampfturnier Dota 2 findet nun statt, da das BLAST Slam VII-Event offiziell begonnen hat und die verschiedenen Teams nun gegeneinander antreten, um über die Gruppenphase hinauszukommen und in die Playoffs einzuziehen.

Obwohl erst der erste Tag vorbei ist, haben wir bereits eine Vorstellung davon, wie die verschiedenen Teams abschneiden, denn bisher haben alle Teams bis auf eines mindestens einen Sieg errungen und nur ein Team bleibt ungeschlagen.

Derzeit ist Team Yandex von den 12 teilnehmenden Gruppenteams am wahrscheinlichsten die Gruppe, da es derzeit 3:0 steht. Ebenso wird OG wahrscheinlich eine frühe Ausscheidung geben, da das Team bei jedem Schritt ins Straucheln geraten ist und derzeit 0-3 steht.

Die anderen 10 Teams sind eng und haben entweder eine Bilanz von 2-1 oder 1-2, was sich erheblich ändern wird, da heute (27. Mai) 32 Spiele stattfinden, wobei jedes Team mindestens zwei Spiele absolviert.

Was sind eure frühen Erwartungen an BLAST Slam VII?