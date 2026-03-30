BLAST Open Frühjahr 2026: Team Vitality setzt seine jüngste Schreckensherrschaft mit einem weiteren Sieg fort

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In den letzten Jahren war Team Vitality in der wettbewerbsorientierten Counter-Strike 2 Welt nahezu unantastbar, gewann die meisten Events, an denen es teilnahm, sicherte sich einen Intel Grand Slam und kam auch fast auf den Weg zu einem Back-to-Back. Allerdings stieß es dann auf ein kleines Problem und die Form brach für etwa ein halbes Jahr auseinander, was die Frage aufwarf, ob diese 'Dynastie' nicht vorbei war. Offensichtlich war es einfach inaktiv...

Nach dem Gewinn des StarLadder Budapest Major Ende 2025 und des IEM Krakau im Februar ist das französische Team nun erneut an der Spitze bei einem Event, das von einem dritten Veranstalter ausgerichtet wird. Am Wochenende wurde Team Vitality nach einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Natus Vincere im Grand Final zum BLAST Open Spring 2026 gekrönt.

Hinzu kam, dass Team Vitality seine Dominanz bewies, indem es im gesamten Turnier nie eine Karte fallen ließ, eine unbeugsame Kraft war und der unangefochtene Champion, der mit 150.000 Dollar Preisgeld nach Hause geht.

Was als Nächstes für Team Vitality ansteht, wird es versuchen, seinen nächsten Grand Slam mit einem Auftritt beim IEM Rio am 13. April abzuschließen, also viel Glück an alle, die gegen das französische Team gesetzt sind... Sollte es die Aufgabe bei der kommenden Veranstaltung nicht erfüllen, findet auch IEM Atlanta am 11. Mai statt.

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