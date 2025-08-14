BLAST enthüllt eingeladene Teams für den Slam IV Singapur

HQ

Diesen Herbst, Ende Oktober und Anfang November, werden einige der besten Dota 2 -Teams aus der ganzen Welt nach Singapur strömen, um am BLAST Slam IV -Event teilzunehmen. Das Turnier wird insgesamt 12 Teams umfassen und einen Preispool von 1 Million US-Dollar bieten, um den es zu kämpfen gilt, und der Organisator hat bereits sieben der Mannschaften bekannt gegeben, die anwesend sein werden, indem er eine Reihe von eingeladenen Plätzen ausgeteilt hat.

Fünf der Teams sind direkte Einladungen ohne Einschränkungen, wobei es sich um Team Liquid, Team Falcons, Parivision, Tundra Esports und Team Spirit handelt. Heroic tritt dieser Gruppe als Einladung für Nord- und Südamerika bei, während Talon Esports auch als eingeladener Held der lokalen Region ausgewählt ist.

Was die anderen fünf teilnehmenden Teams betrifft, so wissen wir noch nicht, wer das ist, vor allem, weil es noch offene Qualifikationsturniere auf der ganzen Welt gibt, bei denen zwei weitere europäische, eine chinesische, eine südostasiatische und eine weitere Organisation bestimmt werden.

Die offiziellen Termine für BLAST Slam IV Singapore sind für den 28. Oktober bis zum 9. November festgelegt und der Playoff-Teil findet im Singapore Indoor Stadium statt.