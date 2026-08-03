BLAST Bounty Sommer 2026: Mouz zum Champion gekrönt, nachdem er Team Spirit im Grand Final besiegt hat

HQ

Während sich am vergangenen Wochenende ein Großteil des Fokus in der Esports-Welt auf die Esports-Weltmeisterschaft richtete, wie es heutzutage im Sommer oft der Fall ist, gab es ein weiteres großes Ereignis, als auch der BLAST Bounty Summer 2026 zu Ende ging.

Nach dem geschlossenen Qualifikationsspiel in der Woche zuvor fanden am vergangenen Wochenende die Haupt-Playoffs statt, bei denen die acht qualifizierten Teams gegeneinander kämpften und versuchten, ihren Namen in die Geschichtsbücher einzuschreiben.

Letztlich galt Team Spirit zwar als Favorit auf den Sieg, sowohl weil es derzeit das bestplatzierte Team der Welt ist, als auch weil es den größten Kopfgeld getragen hat, aber das Team schaffte es nicht, die Ziellinie zu gewinnen, da seine Bemühungen am letzten Punkt von Mouz gestoppt wurden, der Team Spirit im Grand Final mit 3:1 besiegte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass Mouz mit 267.000 Dollar Preisgeld nach Hause geht, sich aber auch in einer komfortablen Position für das Counter-Strike 2 EWC-Turnier befindet, das vom 12. bis 23. August stattfindet und 32 Teams um einen Anteil von 2 Millionen Dollar antreten wird.