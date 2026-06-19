BLAST Bounty Season 2 2026: Die 32 eingeladenen Teams wurden bekannt gegeben

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Wir sind etwa einen Monat vom nächsten großen BLAST Premier Counter-Strike-2-Turnier entfernt, denn zwischen dem 21. Juli und dem 2. August wird offiziell die zweite Saison des Bounty-Formats stattfinden. Mit noch einem Monat Entfernung hat der Turnierorganisator nun die 32 eingeladenen Teams für das Event bekannt gegeben, wobei der Haupthinweis ist, dass der amtierende Champion Parivision nicht anwesend sein wird, da es derzeit umgebaut wird.

Mit 1,15 Millionen Dollar auf dem Spiel und mit dem Event, das am 21. Juli beginnt, bevor die LAN-basierten Playoffs am 30. Juli beginnen, könnt ihr unten alle 32 eingeladenen Teams sehen.