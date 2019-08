Blasphemous zerhaut Ketzer ab 10. September

The Game Kitchen und Team 17 heute haben bekanntgegeben, dass Blasphemous am 10. September auf PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht wird. Es gibt sogar einen Trailer zum Erscheinungsdatum, den ihr euch unten ansehen könnt. Das Spiel lässt euch in finstere Welt von Cvstodia hinabsteigen, um nach Vergebung zu suchen und für eure Sünden zu büßen. Der Titel wurde schon vor Jahren auf Kickstarter finanziert und scheint nun endlich fit für die Veröffentlichung zu sein.

