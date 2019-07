Blasphemous: Baker-Beta startet am 30. August

Das 2D-Dark-Souls Blasphemous von The Game Kitchen geht in die heiße Phase, denn der Entwickler konnte heute das Datum bekanntgegeben, an dem Unterstützer frühzeitigen Zugang zum Actionspiel erhalten. Ab dem 30. August werden Menschen, die sich mindestens mit 25 US-Dollar am Projekt beteiligt haben, einen Steam-Key bekommen, mit dem sie sich die Beta herunterladen können.

Darin sei ein Großteil des finalen Spiels zugänglich, außerdem dürfen sich Teilnehmer mit Ausrüstung, Charakterentwicklung und natürlich den Kämpfen beschäftigen und die Spielwelt nach Geheimnissen durchforsten. Falls ihr eine Konsolenversion "bestellt" habt, dann habt ihr trotzdem Anspruch auf einen Steam-Code, mit dem ihr euch das Spiel herunterladen könnt. Alle weiteren Infos gibt es auf der Kickstarter-Webseite, Blasphemous soll noch dieses Jahr final erscheinen.