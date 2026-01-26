Bladesong (Früher Zugang)

Es war nie mein Ehrgeiz oder Traum, meine eigenen Schwerter zu schmieden. Aber zu behaupten, ich sei nicht fasziniert von der Kunst, wäre eine Lüge. Ich habe unzählige Clips auf YouTube gesehen, in denen Meister messerscharfe Schwerter schmieden, mit denen sie dann Wassermelonen, große Fleischstücke und Flaschen mit Kohlensäurewasser schneiden. Es ist auf jeden Fall cool, und die Möglichkeit, die Kunst des Schmeudens zu simulieren, war daher wirklich anregend. Nicht fantastisch, aber definitiv anregend.

Bladesong ist im Grunde nichts weiter als ein Schwert-Schmiedesimulator, aber es versucht, mehr zu sein. Es gibt eine Kampagne mit einer textbasierten Geschichte, in der du verschiedene Entscheidungen triffst, Schwerter schmiedest, Schwerter verkaufst, Materialien kaufst, weitere Schwerter schmiedet und aufsteigst, um neue Fähigkeiten und coolere Teile freizuschalten, die du am Schwert anbringen kannst. Es ist eigentlich eine gut geschriebene Geschichte, aber ich vermisse die Immersion, die man als Meisterschmied spielen sollte, denn außerhalb des eigentlichen Schwertschmiedens sieht man nur lange Texte mit Geschichte. Es hätte mehr Spaß gemacht, durch deine Schmiede zu gehen, mit potenziellen Kunden zu plaudern und tatsächlich das Gefühl zu bekommen, "dort zu sein".

Eine Bestellung von einem Kunden links und rechts ein klassischer Skill-Tree.

Aber Bladesong ist im Grunde ein Simulator, und es ist klar, dass dies der ursprüngliche Fokus war, wobei die Kampagne später hinzugefügt wurde. Denn es macht tatsächlich richtig Spaß, einen Hammer auf Metall zu schwingen und die Schwerter genau so zu formen, wie man sie möchte. Der kreative Modus gibt dir völlige Freiheit, ohne darüber nachdenken zu müssen, was potenzielle Kunden in Bezug auf die Eigenschaften und Funktionen ihres Schwertes wünschen könnten.

Ja, in der Kampagne gibt es spezifische Anfragen zu berücksichtigen, bei denen der Kunde ein schwereres und stumpferes Schwert möchte, statt scharf und leicht zu schwingen. Manchmal handelt es sich um ein Schwert, das man mit einer Hand halten kann, wenig wiegt und eine messerscharfe Spitze hat. Wie diese Schwerter, die die drei Musketiere herumschwingen – weißt du? In jedem Fall ist die Kampagne eine ausgezeichnete Möglichkeit, die verschiedenen Schwerterhstellungen kennenzulernen und was die ansonsten unbekannten Begriffe bedeuten. Für mich ist vieles davon zumindest sehr neu, da ich in diesem Bereich nicht sehr gut bewandert bin.

Werbung:

Bladesong befindet sich derzeit im Early Access, daher ist es schwer vorherzusagen, wie sich es in Zukunft entwickeln wird. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es mehr als eine weitere Erweiterung der Anpassungsmöglichkeiten, Materialien und Zubehörteile geben wird. Die Kampagne wird sicherlich hier und da Updates bekommen, um mehr Abwechslung zu bieten, aber ansonsten bekommen wir höchstwahrscheinlich "nur" das: einen sehr kompetenten Schwertschmiedesimulator. Wir haben davon nicht viele von früher, und es ist nie falsch, beim Spielen Neues auszuprobieren. Es gibt bestimmt jemanden, der sich schon lange danach sehnt, sein eigenes Master-Schwert oder etwas Ähnliches wie die zu schmieden, die sie in den Final Fantasy-Spielen mit sich herumtragen. Hier ist es hundertprozentig möglich.

An einigen der Schwerter habe ich gearbeitet. Ich habe "Schwertmeister" zu meinem Lebenslauf hinzugefügt, falls du dich fragst.

Bladesong ist unglaublich speziell. Es tut, was es mit Geschick und Feinschliff bezweckt – und ich spreche vom Schmeden selbst. Die Geschichte wirkt wie etwas, das später hinzugefügt wurde, um das Spiel substanzieller zu machen. Es ist nicht schlecht, aber einfach ein bisschen zu einfach in der Umsetzung. Aber vielleicht bist du der Typ Mensch, der immer gedacht hat: "Ich wünschte, es gäbe ein Spiel, in dem ich meine eigenen Schwerter machen könnte", und wenn ja, dann ist Bladesong auf jeden Fall etwas, das du dir anschauen solltest. Es ist eine perfekte Aktivität, um einfach mit den Werkzeugen herumzuspielen und darüber zu lachen, wie schreckliche Schwerter man tatsächlich bauen kann – oder wirklich komplizierte und mächtige Kreationen zu machen. Es liegt an dir.

Werbung: