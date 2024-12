Blade Runner 2099 schließt die Dreharbeiten ab

Die Dreharbeiten zu Blade Runner 2099, dem neuesten Teil der kultigen Blade Runner-Franchise, sind offiziell abgeschlossen, wie Discuss Film berichtet. Die Serie spielt fünfzig Jahre nach den Ereignissen von Blade Runner 2049 und verspricht, mit neuen Geheimnissen und Charakteren tiefer in die futuristische Welt einzutauchen. Während die Details der Handlung noch unter Verschluss sind, können die Fans eine Fortsetzung der Erforschung der künstlichen Intelligenz im Franchise erwarten, mit einer frischen Perspektive von Showrunnerin Silka Luisa und Regisseuren wie Jonathan van Tulleken.

Michelle Yeoh, bekannt für ihre Rollen in Everything Everywhere All at Once und Wicked, wird die Hauptrolle in dieser mit Spannung erwarteten Serie spielen, die an europäischen Orten wie Prag und Barcelona gedreht wird. Die Mischung aus futuristischer Grafik und realen Schauplätzen wird die Zuschauer mit Sicherheit in ihren Bann ziehen, wenn sie die Welt von Blade Runner in einem neuen Licht erleben.

Da wir gespannt auf weitere Neuigkeiten warten, einschließlich des ersten Trailers, wird Blade Runner 2099 voraussichtlich irgendwann im Jahr 2025 auf Prime Video Premiere feiern. Die Saga, die 1982 mit Ridley Scotts Blade Runner begann, hat sich seitdem mit einem reichen Erbe weiterentwickelt, darunter die Fortsetzung von 2017 und die Anime-Serie Blade Runner: Black Lotus von 2021.

Was sind deine Erwartungen an das nächste Kapitel von Blade Runner?