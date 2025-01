Das allseits beliebte Metroidvania-Konzept hat, wie die meisten Genres, solide Säulen, die alles vertraut machen. Dinge, die wir erwarten und Dinge, die wir wollen. Denn in vielerlei Hinsicht ist es das, was wir mögen; um die Dinge zu bekommen, die ein Genre an sich definieren, uns dann aber mit allem überraschen und unterhalten können, von der Optik bis zur Atmosphäre. Diese beiden Faktoren sind meiner Meinung nach das, was Blade Chimera am besten macht. Die eher einfachen Pixelgrafiken sind schön, nostalgisch und mit einem Cyberpunk-Thema gemischt, so dass es schön zusammenpasst. Die Umgebungen sind, bis auf einige triste Gänge, schön anzusehen und passen auch sehr gut in den Handheld-Modus auf der Nintendo Switch. Es ist ein einfaches Abenteuer, in das man einsteigen kann, und man hat immer einen guten Überblick über das, was auf dem Bildschirm passiert.

Die Geschichte an sich ist einfach; Du spielst als Shin, der ein Dämonenjäger ist, was dazu führt, dass du Dämonen in verschiedenen Verkleidungen abschlachtest. Die spielmechanische Hauptzutat ist Lux, ein Dämon, der sich dir anschließt und in Form eines Schwertes herumgetragen wird. Du kannst Lux dann nicht nur als Waffe verwenden, sondern auch, um dich zu verteidigen, Vorsprünge zu erstellen oder Objekte, Mauern und Brücken zu reparieren, die es dir ermöglichen, weiterzugehen. Die Reparaturmechanik fühlt sich jedoch etwas überflüssig an, da eine Brücke, eine Wand oder ein anderes Objekt, um eine höhere Höhe zu erreichen, als Symbol erscheint, wo dies möglich ist. Ein Knopfdruck später und es wird neu erstellt. Es ist also nicht sehr subtil und die Objekte sind irgendwie vorgegeben und auf dem Bildschirm markiert. Rätsel in ihrer einfachsten Form, könnte man sagen. Es bringt ein wenig Abwechslung in ein ansonsten eher eintöniges Abenteuer, das Schwert in ein paar verschiedenen Kontexten zu verwenden, obwohl es sehr einfach ausgeführt ist. Es fühlt sich ein bisschen mehr wie ein zusätzlicher Tastendruck an, um weiterzukommen, als wie ein echtes Hindernis, aber ja, es bringt zumindest ein wenig Abwechslung.

Das Schwert kann sowohl zur Verteidigung als auch als Waffe verwendet werden.

Die Spielaction ist weitgehend die gleiche. Feinde, die hin und her stampfen, kleine Sprünge machen oder verschiedene Arten von Projektilen abschießen. Sie schlucken etwas Blei, bevor sie explodieren, und das ist es, was wir zusammen mit einigen grandioseren Bossen zu sehen bekommen. Die Feinde fühlen sich im Allgemeinen sowohl im Design als auch im Verhalten ziemlich langweilig an und sind eher ein Hindernis als eine Herausforderung. Du kannst sie einfach pfeffern, bis sie sterben, oder das Schwert verwenden, um eine Barriere zu schaffen, in die sie eindringen und schnell zerstört werden. Es ist möglich, das Schwert zurückzurufen und ihm dann auf seinem Weg Schaden zuzufügen, während es zu Shin zurückfliegt. Was die Bosse betrifft, so ist die Herausforderung und Finesse ein wenig besser und sie sind auch ziemlich mutig in ihrem Aussehen und erfordern zumindest einige Taktiken, um sie zu besiegen. Bei all der Action, die das bietet, hätte ich mir ein bisschen mehr Tempo, Spannung und Herausforderung erhofft.

Die Bosse des Spiels sind groß und cool.

Werbung:

Es gibt andere Dinge, wie z.B. einen sehr abgespeckten Skill-Baum, so dass man natürlich aufsteigt, wenn man Feinde tötet. Du kannst auch neue Waffen und Elixiere kaufen, um Leben zurückzugewinnen, sowie die magischen Punkte, die das Schwert kostet, um es zu verwenden. Der wirkliche Fortschritt und die Möglichkeit, bestimmte Hindernisse zu überwinden, ist klassischerweise hinter sich verschlossen, zum Beispiel einem Boss oder um zu einem bestimmten Punkt auf der Karte zu gelangen. Das kann der Erwerb eines Passes oder das Erlernen einer Fähigkeit sein, die es dir ermöglicht, ein neues Gebiet zu erreichen. Insgesamt ist es aber sehr linear mit einem klaren Weg. Auch sonst gibt es nicht viel zu erkunden oder zu entdecken, was die ganze Reise durch die Umgebungen sehr eintönig macht.

Blade Chimera macht nichts wirklich Neues. Die Karte sieht in ihrem Design vertraut aus und fühlt sich auch so an, mit verschlossenen Passagen, die man erst später erreichen kann. Es fühlt sich ziemlich inhaltslos und sehr klassisch an. Das meiste davon ist abgespeckt, aber auch von der Spielbarkeit her ist es nicht gerade langweilig. Aber es fühlt sich an, als würde ihm etwas Einzigartiges fehlen. Die Geschichte ist bis auf einige Dialogboxen weitgehend nicht existent und es sind hauptsächlich die Action und das Jump'n'Run des Abenteuers, die den Fahrersitz einnehmen. Es ist eine Schande, dass dieses Stück nicht ein bisschen mehr Finesse bietet, da es sehr aus dem gleichen Stück besteht; Gehe durch Räume, springe ein bisschen, schieße ein bisschen und mach dich dann langsam auf den Weg zum nächsten Raum. Es wird schnell repetitiv, trotz der Veränderung der Umgebung.

Die Umgebungen sind wunderschön mit wunderschönen Pixelgrafiken.

Die Präsentation mit Pixelgrafik gefällt natürlich, aber leider ist die Musik des Spiels nicht sehr einprägsam, was den Gesamteindruck etwas nach unten zieht. Ich mag jedoch die Reaktionsfähigkeit von Shins Animationen, die nicht ganz mit der Reaktionsfähigkeit der Steuerung einhergeht. Beim Plattformspringen fühlt es sich nicht ganz so reaktionsschnell an, wie ich es mir gewünscht hätte, und das Zielen neigt dazu, sich etwas seltsam anzupassen, wenn man es vor allem mit fliegenden Gegnern aufnehmen muss. Hier gibt es nichts, was wirklich eine unglaublich straffe Spielsteuerung erfordert, aber es ist ein wenig frustrierend, einen Sprung zu verpassen, weil die Steuerung etwas träge reagiert oder Shin das Ziel irgendwie in die falsche Richtung sperrt.

Werbung:

In vielerlei Hinsicht fühlt es sich an wie ein einfacheres Indie-Spiel, das in keiner Weise schlecht oder langweilig ist. Insgesamt ist es einfach ein wenig zu reduziert und ohne direkt zu überraschen oder etwas zu bieten, das sich direkt aufregend anfühlt. Das Spiel hat einen niedrigen Preis und echte Hardcore-Fans des Genres können sich sicherlich ein paar Stunden perfekt ernähren.